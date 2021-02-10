Son dakika... BM'nin Mali'deki binasına saldırı!

AFP'nin son dakika olarak duyurduğu habere göre Mali'de yer alan Birleşmiş Milletler binasına bir saldırı düzenlendi.

Bir BM sözcüsü konuya ilişkin açıklamasında, Mali'nin merkezindeki BM binasına düzenlenen saldırıda en az 20 Birleşmiş Milletler barış gücü askerinin yaralandığını söyledi.