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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 10.02.2021 - 15:40 | Son Güncelleme:

Son dakika... BM'nin Mali'deki binasına saldırı!

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Son dakika... BM'nin Mali'deki binasına saldırı!
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AFP'de yer alan son dakika haberine göre Mali'nin merkezindeki BM binasına düzenlenen saldırıda en az 20 Birleşmiş Milletler barış gücü askerinin yaralandığı açıklandı.

AFP'nin son dakika olarak duyurduğu habere göre Mali'de yer alan Birleşmiş Milletler binasına bir saldırı düzenlendi. 

Bir BM sözcüsü konuya ilişkin açıklamasında, Mali'nin merkezindeki BM binasına düzenlenen saldırıda en az 20 Birleşmiş Milletler barış gücü askerinin yaralandığını söyledi.

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