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Son dakika: Blue Origin uzay yolunda! 6 kişiyi taşıyan roket uzaya fırlatıldı...

#Blue Origin#Jeff Bezos#Uzay
Son dakika: Blue Origin uzay yolunda 6 kişiyi taşıyan roket uzaya fırlatıldı...

Ünlü milyarder Jeff Bezos’un sahibi olduğu uzay araştırmaları şirketi Blue Origin'in 6 kişiyi taşıyan roketi uzaya fırlatıldı. Uzaya turistik bir ziyaret gerçekleştiren 5 kişinin ne kadar ücret ödediği şimdilik bilinmiyor.

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Amazon’un kurucusu ve eski CEO’su Jeff Bezos'un uzay şirketi 'Blue Origin' uzay turizmi konusunda bir adım daha attı.

6 KİŞİNİN OLDUĞU ROKET UZAYA FIRLATILDI

Blue Origin şirketinin geliştirdiği New Shepard roketi ABD’nin Texas eyaletinden fırlatılarak 6 kişi daha uzaya gönderildi.

NS-20 adı verilen uzay görevinde New Shepard’in mimarı Gary Lai'nin yanı sıra Marty Allen, Sharon Hagle, Marc Hagle, Jim Kitchen ve Dr. George Nield isimli 5 ticari müşteri yer aldı.

Son dakika: Blue Origin uzay yolunda 6 kişiyi taşıyan roket uzaya fırlatıldı...

Roketin fırlatılma anı böyle görüntülendi...

NE KADAR ÖDEME YAPTIKLARI BİLİNMİYOR

Yolculuğun ödeme yapan beş müşteriye ne kadara mal olduğu henüz belli değil. Şirket  28 milyon dolarlık bir bileti açık artırmaya çıkarmasına rağmen kamuoyuna kişi başı sabit bir fiyat açıklamadı.

Son dakika: Blue Origin uzay yolunda 6 kişiyi taşıyan roket uzaya fırlatıldı...


UZAYA ÇIKAN EN YAŞLI İNSAN OLMUŞTU

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Şirketin temmuz ayındaki ilk mürettebatlı uçuşunda, Bezos'un yanı sıra 82 yaşındaki kadın havacı Wally Funk, ekim ayındaki ikinci uçuşunda ise Star Trek'te Kaptan James Kirk'ü canlandıran 90 yaşındaki ünlü oyuncu William Shatner yer almıştı.

Söz konusu ilk iki uçuş 4 kişilik mürettebatla gerçekleştirilmiş, Shatner ise uzaya çıkan en yaşlı kişi unvanını almıştı.

Son dakika: Blue Origin uzay yolunda 6 kişiyi taşıyan roket uzaya fırlatıldı...

William Shatner uzay seyahati sırasında böyle görüntülenmişti

ALAN SHEPARD'DAN ESİNLENDİLER

Öte yandan Blue Origin’in geliştirdiği roketlere verdiği “New Shepard” ismi 1961 yılında uzaya çıkan ve Yuri Gagarin’den sonra bunu gerçekleştiren ikinci insan olan Alan Shepard’dan geliyor.

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#Blue Origin#Jeff Bezos#Uzay

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