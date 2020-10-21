Son dakika... Bilanço yükseliyor! Dünyadaki son durum açıklandı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 8 milyon 520 bin 307 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 226 bin 149a ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKADA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3üncü ülke olan Brezilyada son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 274 bin 317 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 154 bin 888e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak altıncı sırada bulunan Arjantin'de toplam vaka sayısı 1 milyon 18 bin 999a yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 27 bin 100 olarak rapor edildi. Güney Amerika'da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Kolombiya'da toplam vaka sayısı 974 bin 139a ulaşırken can kaybı ise 29 bin 272 olarak açıklandı. Peru'da toplam vaka sayısı 874 bin 118 olarak açıklanırken virüs kaynaklı can kaybının ise 33 bin 875 olduğu rapor edildi.

AVRUPADA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Avrupa kıtasında İspanyada hızlı vaka artışı yaşanırken toplam vaka sayısı 1 milyon 29 bin 668, virüs kaynaklı ölü sayısı 34 bin 210 olarak raporlandı. Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 930 bin 745'e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 33 bin 875'e yükseldiği aktarıldı.