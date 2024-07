Son dakika... Başkan Biden'dan suikast girişimi sonrası birlik çağrısı

Haberin Devamı

ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamaları şu şekilde:

Jill ve ben dualar ettik ailesi ve Donald için. Aynı zamanda hayatını kaybeden mağdurun ailesine de başsağlığı diliyoruz. Ateş açıldıktan sonra hayatını kaybetti. Tüm değerlerimizin karşısında. Bu Amerika değil ve bunun yaşanmasına izin veremeyiz. Birlik en önemli önceliğimiz ve bundan önemli hiçbir şey yok. Birlik... Biz münazaralar edebiliriz anlaşmazlıklara düşebiliriz ancak bizim için önceliğimizi hiçbir zaman değiştirmeyecek. Başkan yardımcısı Kamala Harris ve ben durum odasındaydık, acil durum odasındaydık. FBI, Ulusal Güvenlik, CIA, Ulusal Güvenlik Danışmanları... Geniş bir ekip birlikteydik. FBI soruşturması şu an hala erken aşamalarında saldırganın motivasyonunu hala öğrenemedi. Kim olduğunu öğrendik. Herkese şunu rica ediyorum, herkesten şunu rica ediyorum motivasyonları ya da bağlı olduğu yerler hakkında lütfen tahminde bulunmayın. FBI ve birlikte çalıştığı kurumlar şu an çalışıyorlar ve çalışmanın soruşturmanın hızlı ve kapsamlı olması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bakın bu soruşturma devam ettiği sürece biz şunu yapacağız. Öncelikle birinci olarak eski başkan Donald Trump ve aynı zamanda da Cumhuriyetçi Partisi adayı olarak halihazırda yüksek seviyede güvenlik eşlik ediyordu. Kendisine ve gizli servise ellerindeki tüm kaynakları kullanarak onun güvenliğini sağlaması için devam etmesi için güvenliğinin ellerinden gelen her şeyi yapmalarını istedim. Aynı zamanda gizli servise de tüm güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesini istedim. Yarından itibaren üçüncü olarak da bağımsız bir inceleme gerçekleştirdi ulusal güvenlik. Tam olarak neler yaşandığını öğrenmek için... Son olarak da bununla ilgili Oval Ofise’te, daha çok görüşmeler gerçekleştireceğim ve ulus olarak bir araya gelmeliyiz. Birleşmeliyiz. Tanrı hepinizi kutsasın, Tanrı askerlerimizi korusun.