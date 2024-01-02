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Son dakika... Beyrut'taki Hamas ofisine dron saldırısı

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#Lübnan#Beyrut#Hamas
Son dakika... Beyruttaki Hamas ofisine dron saldırısı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2024 19:53

Son dakika haberi... Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde meydana gelen patlamada aralarında Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri’nin de bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti.

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Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde yer alan Dahiyeh’de patlama meydana geldi. Patlamada, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı 57 yaşındaki Salih El Aruri ile 5 kişi hayatını kaybetti. Hamas, El Aruri’nin patlamada hayatını kaybettiğini doğruladı.

Son dakika... Beyruttaki Hamas ofisine dron saldırısı
Lübnan basınında yer alan haberlerde, patlamanın İsrail’in düzenlediği SİHA saldırısı nedeniyle meydana geldiği ve Hamas’a ait ofisin hedef alındığı ifade edildi. İsrail tarafından ise henüz saldırıyla ilgili açıklama yapmadı.
Son dakika... Beyruttaki Hamas ofisine dron saldırısı
MİKATİ'DEN AÇIKLAMA

Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri’nin de aralarında bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından Lübnan Başbakanı Necip Mikati, açıklamalarda bulundu. Mikati, söz konusu patlamadan İsrail’i sorumlu tutarak, patlamayı İsrail’in işlediği yeni bir suç olarak nitelendirdi. Mikati, İsrail’in Lübnan'ı yeni bir çatışma ortamına sürüklemeyi amaçladığını aktardı. Lübnan basınında yer alan haberlerde, patlamadaki can kaybının 6’ya yükseldiği bildirildi.

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Son dakika... Beyruttaki Hamas ofisine dron saldırısı
ABD’Lİ YETKİLİ SALDIRIDAN İSRAİL’İ SORUMLU TUTTU

ABD’li bir yetkili, Aruri’nin İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü belirtti. İsrail henüz resmi olarak saldırıyla ilgili açıklama yapmazken, İsrail basınında yer alan haberlerde, hükümetin bakanlara Beyrut’taki patlamaya ilişkin herhangi bir açıklamama yapmamaları konusunda talimat verdiği iddia edildi.

Lübnan basınında yer alan haberlerde, patlamanın İsrail’in düzenlediği SİHA saldırısı nedeniyle meydana geldiği ve Hamas’a ait ofisin hedef alındığı ifade edilmişti.

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#Lübnan#Beyrut#Hamas

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