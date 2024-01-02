Son dakika... Beyrut'taki Hamas ofisine dron saldırısı

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Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde yer alan Dahiyeh’de patlama meydana geldi. Patlamada, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı 57 yaşındaki Salih El Aruri ile 5 kişi hayatını kaybetti. Hamas, El Aruri’nin patlamada hayatını kaybettiğini doğruladı.

Lübnan basınında yer alan haberlerde, patlamanın İsrail’in düzenlediği SİHA saldırısı nedeniyle meydana geldiği ve Hamas’a ait ofisin hedef alındığı ifade edildi. İsrail tarafından ise henüz saldırıyla ilgili açıklama yapmadı.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri’nin de aralarında bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından Lübnan Başbakanı Necip Mikati, açıklamalarda bulundu. Mikati, söz konusu patlamadan İsrail’i sorumlu tutarak, patlamayı İsrail’in işlediği yeni bir suç olarak nitelendirdi. Mikati, İsrail’in Lübnan'ı yeni bir çatışma ortamına sürüklemeyi amaçladığını aktardı. Lübnan basınında yer alan haberlerde, patlamadaki can kaybının 6’ya yükseldiği bildirildi.

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ABD’li bir yetkili, Aruri’nin İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü belirtti. İsrail henüz resmi olarak saldırıyla ilgili açıklama yapmazken, İsrail basınında yer alan haberlerde, hükümetin bakanlara Beyrut’taki patlamaya ilişkin herhangi bir açıklamama yapmamaları konusunda talimat verdiği iddia edildi.

Lübnan basınında yer alan haberlerde, patlamanın İsrail’in düzenlediği SİHA saldırısı nedeniyle meydana geldiği ve Hamas’a ait ofisin hedef alındığı ifade edilmişti.