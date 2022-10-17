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Son dakika... Belediye başkanı açıkladı: Moskova'da seferberlik uygulaması bugün bitiyor!

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#RUSYA#Seferberlik İlanı#Ukrayna Savaşı
Son dakika... Belediye başkanı açıkladı: Moskovada seferberlik uygulaması bugün bitiyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2022 13:04

Ajansların son dakika olarak geçtiği habere göre Vladimir Putin tarafından yaklaşık bir ay önce ilan edilen seferberlik uygulaması Moskova'da bugün itibarıyla son bulacak.

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AFP tarafından geçilen son dakika haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından yaklaşık bir ay önce ilan edilen seferberlik hali bugün itibarıyla Moskova için sona eriyor.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin tarafından yapılan açıklamaya göre bugün öğlen saat 14.00 itibarıyla Moskova'da yer alan seferberlik büroları kapanacak.

Rus lider Putin de geçtiğimiz günlerde seferberlik uygulamasının yakın zamanda sona ereceğini açıklamıştı.

Moskova'da uygulamanın bugün itibarıyla bitirilme sebebi Sobyanin tarafından 'yedek asker' rezervlerinin doldurulması ve artık seferberlik emriyle orduya alınabilecek askerler için yerlerinin kalmaması olarak açıklandı.

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#RUSYA#Seferberlik İlanı#Ukrayna Savaşı

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