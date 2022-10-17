Son dakika... Belediye başkanı açıkladı: Moskova'da seferberlik uygulaması bugün bitiyor!

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AFP tarafından geçilen son dakika haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından yaklaşık bir ay önce ilan edilen seferberlik hali bugün itibarıyla Moskova için sona eriyor.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin tarafından yapılan açıklamaya göre bugün öğlen saat 14.00 itibarıyla Moskova'da yer alan seferberlik büroları kapanacak.

Rus lider Putin de geçtiğimiz günlerde seferberlik uygulamasının yakın zamanda sona ereceğini açıklamıştı.

Moskova'da uygulamanın bugün itibarıyla bitirilme sebebi Sobyanin tarafından 'yedek asker' rezervlerinin doldurulması ve artık seferberlik emriyle orduya alınabilecek askerler için yerlerinin kalmaması olarak açıklandı.