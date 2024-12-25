Son dakika...Bakü-Grozni seferi yapan Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü

HABER MERKEZİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2024 10:15
Bakü-Grozni seferi yapan Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. Kazakistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yolcu uçağından 25 kişinin sağ kurtulduğu bildirildi.
Kazakistan Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakü-Grozni seferini yapan Azerbaycan Havayolları'na ait "Embraer 190" tipi yolcu uçağı, Aktau şehri yakınlarında düştü. Uçak düştükten sonra alev aldı. KAZAKİSTAN:25 KİŞİ KURTULDU
Uçağın düşmesine bir kuş sürüsü ile çarpışmanın neden olduğu iddia ediliyor ancak bu bilgi resmi olarak henüz doğrulanmadı.
Gelen ilk bilgilere göre uçakta 67 yolcu ve 5 mürettebat bulunuyordu. Kazakistan Sağlık Bakanlığı kazadan 25 kişinin sağ kurtulduğunu ve durumlarının ağır olduğunu açıkladı.
Uçaktan çıkarılan 22 kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçakta 37 Azerbaycan, 6 Kazakistan, 3 Kırgızistan ve 16 Rusya vatandaşının bulunduğu bildirildi.52 PERSONEL, 11 ARAÇ SEVK EDİLDİ
Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, düşen uçağın olduğu bölgede ilk müdahaleler başladı. Olay yerine 52 personel ve 11 araç sevk edildi, yangın söndürüldü.Kaza alanındaki ilk müdahale böyle görüntülendi"ACİL DURUM SİNYALİ GÖNDERDİ" İDDİASI
Grozni Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakü'den havalanan uçak sis nedeniyle
Mahaçkale'ya, daha sonra Kazakistan'ın Aktau kentine yönlendirildi. Uçağın düşmeden önce Hazar Denizi üzerinde acil durum sinyali
gönderdiği iddia ediliyor.
Olay yerinden gelen görüntülerde uçağın ivme kaybederek düştüğü ve sonrasında büyük bir patlama yaşandığı görülüyor. Görüntülerde uçağın kuyruk kısmının kısmen bütünlüğünü koruması dikkat çekiyor.Düşen uçağın Brezilya yapımı 'Embraer 190' olduğu öğrenildi.