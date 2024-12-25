SON DAKİKA: ABD'ye açık tehdit: Kırmızı çizgi gözetmeksizin vururuz! Husilerden bir misilleme saldırısı daha

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Yemen'deki İran destekli Husilerin İsrail’e yönelik bir misilleme saldırısı daha gerçekleştirdiği bildirildi. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Husiler tarafından fırlatılan bir füze nedeniyle ülkede sirenlerin çaldığı ve milyonlarca İsraillinin tedbir amacıyla sığınaklara gönderildiği kaydedildi. Füzenin İsrail hava sahasına girmeden önce önlendiği ifade edilirken, son saldırı Husilerin bir hafta içinde İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği 5’inci füze saldırısı olarak kayıtlara geçti.
ABD'li New York Times gazetesine konuşan uzmanlara göre Husiler, İsrail'e Hamas ve Hizbullah'tan daha uzaktalar (İsrail topraklarından 1.600 kilometreden fazla ötede) ve Yemen'de on yıldır süren iç savaşta iktidara gelmelerinden bu yana kendilerini bastırmak için yapılan çok sayıda girişime göğüs gerdiler. Uzmanlar Yemen'in Lübnan ve Gazze'den çok daha büyük olduğunu, bu nedenle Husiler ve askeri altyapılarının çok daha dağınık bir hedef haline geldiğine dikkat çekiyor.Cambridge Üniversitesi'nden Elisabeth Kendall'a göre, Husileri askeri baskı olmadan etkilemek imkansız gibi görünse de askeri baskının nasıl sonuç vereceğini görmek de zor.
IDF, son olarak dün Husiler tarafından fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin orta ve güney kesimlerinde sirenlerin çaldığını açıklamış, füzenin başarılı bir şekilde etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Geçtiğimiz cumartesi günü ise Yemen'den fırlatılan bir balistik füzenin Tel Aviv’e düşmesi sonucu 18 kişi yaralanmıştı. IDF, Husiler tarafından fırlatılan füzeyi durdurma çabalarının başarısızlıkla sonuçlandığını açıklamıştı.
Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, "İran, Suriye halkının iradesine, ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymalı." dedi.Şeybani, X hesabındaki paylaşımında, İran'ı, Suriye halkının iradesine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaya davet etti.
Bakan Şeybani, "İran, Suriye halkının iradesine, ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymalı. İran'ı, Suriye'de kaos yaymaktan kaçınmaları yönünde uyarıyor ve son açıklamaların sonuçlarından sorumlu tutuyoruz." ifadelerini kullandı.
Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkeye yönelik saldırıların devam etmesi halinde Orta Doğu'daki ABD hedeflerini "kırmızı çizgileri gözetmeksizin" hedef alacakları tehdidinde bulundu.Husilerin Yüksek Siyasi Konseyi Üyesi Muhammed Ali el-Husi, X hesabında yayınladığı videoda, konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Konsey Üyesi Husi, "Amerikalıları Yemen'i hedef almamaları konusunda uyarıyoruz, aksi takdirde Orta Doğu'daki Amerikan çıkarlarına (hedeflerine) hiçbir kırmızı çizgiyi gözetmeksizin saldıracağız." dedi.Husi, "Ya İsrail'in Gazze'ye ve Yemen'e yönelik saldırıları duracak ya da 'mesajımızı iletebilecek' hassas Amerikan hedeflerini hedef alacağız." ifadesini kullandı.
نقول للأمريكي: أنت تأتي بحاملة الطائرات الرابعة إلى اليمن، وبالأمس تقول قيادتكم المركزية بأنها تذخّر من أجل قصف اليمن— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) December 24, 2024
نقول لهم: لكم عبرة في ثلاث حاملات للطائرات غادرت من أمام اليمن وتصريحاتهم واضحة pic.twitter.com/1thEtGMqYX
İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Refah şehrine 15 Ağustos'ta yapılan saldırılar sırasında Tel es-Sultan Mahallesi'nde 6 İsrailli esirin öldüğü olay hakkındaki soruşturmanın sonuçları konusunda açıklama yaptı.İsrail ordusunun Refah'a yönelik saldırı başlatmasından 3 ay sonra bölgedeki "merkezi tünel ağının belirlendiği" ifade edilen açıklamada, askerlere bölgede esirlerin olabileceği konusunda "dikkatli olmaları" yönünde talimat verildiği belirtildi.
Açıklamada, Refah'ta 27 Ağustos'ta Farhan el-Kadi'nin sağ olarak kurtarıldığı, 31 Ağustos'ta ise 6 İsrailli esirin cesetlerine başka bir tünelde ulaşıldığı kaydedildi.Ayrıca, İsrailli esirlerin Hamas mensupları tarafından öldürüldüğü iddia edilen soruşturma sonucunda, askerlerin "bölgedeki temkinli hareketlerine rağmen öldürme kararları üzerinden doğrudan bir etkisi olduğu" kabul edildi.