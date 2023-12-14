Son dakika... Bakan Fidan: Gazze'de ateşkes ile katliam arasında sadece ABD duruyor

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Gazze'deki duruma değinen Fidan ABD'nin BMGK'daki veto kararını hatırlattı ve 'ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nin alacağı kararlara daha fazla engel olmamasını bekliyoruz' dedi.

Fidan 'Gazze’de ateşkes ile katliam arasında sadece ABD duruyor' dedi.

Fidan 'Bizim ve uluslararası toplumun mesajı net. Filistinliklere uygulanan zulüm sona ermeli, hemen ateşkes ilan edilmeli, barış süreci başlatılmalıdır' ifadelerini kullandı.

Fidan BM Genel Kurulu'nda kabul edilen Gazze kararı hakkında 'Evvelce çekimser veya aleyhte kalan birçok ülkenin de Filistin'in yanında durma kararı aldığını gördük' dedi. Fidan sözlerine şöyle devam etti;

'Evvelce çekimser kalan veya aleyhte oy kullanan birçok ülkenin de Filistin'in yanında durma kararı aldığını gördük. Bu uluslararası camianın zulmün bitirilmesi yönündeki iradesini açıkça gözler önüne sermekte.'

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'Benzeri görülmemiş bir katliam ile karşı karşıyayız' diyen Fidan, Batı merkezli birçok ülkenin bu katliamın arkasında olmasını eleştirdi.

Ermenistan ile normalleşme sürecine de değinen Fidan 'Ermenistan ile normalleşme konusunda önümüzde herhangi bir engel görmüyoruz. Ermenistan'ın Azerbaycan ile barış anlaşmasının tamamlanmasını bekliyoruz' dedi.

Fidan 'Bölge dışı tüm aktörler de bölgedeki dengeleri gözeten ve normalleşmeyi teşvik eden politikalar izlemek durumundalar. Geçtiğimiz günlerde iki ülke arasında birtakım somut güven artırıcı adımların atılması kararından da ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Bu tür adımların devam etmesini ve kapsamlı barış anlaşmasına giden yolu açmasını diliyoruz' ifadelerini kullandı.