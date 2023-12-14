İsrail bu sözleri konuşuyor... Hamas itirafı: IDF'nin kusurlarını ortaya koyuyor

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İsrail’in Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda 69. güne girildi.

Bölgede her noktayı vuran İsrail ordusu, havadan, karadan, denizden Gazze Şeridi’ni abluka altında tutmaya devam ediyor.

Can kaybının 18 bin 608’e ulaşmasına neden olan saldırılarda ise İsrail’e en büyük desteği ABD vermeye devam ediyor.

İsrail'de ise adeta Hamas depremi yaşanıyor.

Dün aralarında bir Albayın da olduğu 10 İsrail askeri Hamas'ın kurduğu pusuda öldürüldü.

Ölen Albay kara harekâtında ölen en rütbeli isim olarak kayıtlara geçti. İsrail'de adeta depreme denen olan kayıplar sonrası Haaretz'ten itiraf gibi bir analiz geldi.

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İsrail merkezli gazete 'Shujaiyeh savaşı IDF'nin kusurlarını ortaya koyuyor ancak Gazze savaşında bir değişiklik olduğunu göstermiyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Amos Harel imzalı analizde 'Çatışmaların başlamasından bu yana iki aydan fazla zaman geçti, kara manevrasının başlamasından bu yana bir buçuk ay geçti ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nin kuzey Gazze'si hâlâ kontrolü altında değil' denilerek İsrail'in hedefine hala ulaşamadığına vurgu yapıldı.

İsrail Hamas çatışmalarında IDF'nin Hamas'a çok zarar verdiğini yazan Haaretz 'IDF her defasında Hamas'ı mağlup etti; ancak tüm alan direnişten arındırılmadı ve hala ciddi riskler barındırıyor' dedi.

Başta Netanyahu olmak üzere pek çok İsrailli yetkili savaşın Gazze'nin tamamen Hamas'tan arındırılıncaya kadar süreceğini açıkladı. İsrailli gazeteye göre, IDF bu hedeften oldukça uzak.

İsrail'in güneyindeki bir askeri karargâhı ziyaret eden Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun askeri yetkilileriyle telefonda konuştu.

Gazze'nin kuzeyinde Kassam Tugayları'nın kurduğu pusu sonucu 10 İsrail askerinin öldürülmesine de değinen Netanyahu, 'Dün çok zor bir gün geçirdik' dedi.

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İSRAİL'İN KAYIPLARI ARTIYOR

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nde çıkan çatışmalarda 38 yaşında bir yedek askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada bir İsrail askerinin de ağır yaralandığı aktarılırken, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı kara harekâtında hayatını kaybeden İsrailli asker sayısı 116’ya yükselmiş oldu.

IDF'NİN WEB SİTESİ HACK'LENDİ

Öte yandan İsrail ordusunun internet sitesi kendilerini "Anonim Jo” olarak tanıtan Ürdünlü bir grup tarafından kısa bir süreliğine hack'lendi.

Filistin yanlısı grup hack'ledikleri siteye yazdıkları yazıda, "Gazze'deki halkımıza yönelik kibir ve adaletsizlik size terör, öldürme ve savaş yoluyla geri dönecektir.

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İster karadan, ister havadan ya da elektronik olarak” ifadelerini kullandı. Grup ayrıca, “Filistin'in özgürleştirilmesi” çağrısı yaptı.