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Son dakika... Bakan Fidan Blinken ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#ABD#Dünya
Son dakika... Bakan Fidan Blinken ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 15:33

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü. Görüşmede tahıl koridoru anlaşması ve sentetik uyuşturucu tehdidiyle mücadele alanındaki iş birliğine ilişkin düzenlenecek toplantı ele alındı

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Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, NATO genişlemesi, İstanbul Tahıl Anlaşması ve sentetik uyuşturucu tehdidiyle mücadele alanındaki iş birliği ve bu konuda ABD'nin ev sahipliğinde 7 Temmuz'da düzenlenecek uluslararası toplantı ele alınmıştır' denildi.

İki bakan geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin başkenti Londra'da yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmişti.

 

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#Hakan Fidan#ABD#Dünya

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