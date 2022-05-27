Son dakika: Bakan Çavuşoğu: Teröre verdikleri desteği kesmek zorundalar!

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Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau bugün Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı için Türkiye'ye geldi. Bakanlar yaptıkları toplantının ardından kameralar karşısına geçti.



BAKAN ÇAVUŞOĞLU: EN BÜYÜK TEHDİT TERÖRİZM



Toplantıda sözü ilk alan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bölgemiz ve dünya genelindeki güvenlik ortamı çok hızlı bir şekilde değişiyor. Böyle bir ortamda bu tür bir işbirliğini devam ettirmek son derece önemli. Bunun arkasında 3 dost ülkenin ortaya koyduğu dayanışma iradesi var. " dedi ve sözlerine şöyle devam etti;



"Bugün ilk olarak Ukrayna sorununu ele aldık. Verdiğimiz desteği yeniden dile getirdik. İkinci olarak gelecek ay Madrid'de düzenlenecek NATO zirvesinde önemli kararlar alınacak. Zirveye yönelik beklentilerimizi ve önceliklerimizi konuştuk.

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Bugün müzakerelerde gelinen aşamayı beraber değerlendirdik. Terörizm NATO ve müttefiklerine yönelik en büyük tehdittir. İsveç ve Finlandiya'nın başvurusunda bu konudaki kararlılığımızı ortaya koyduk. İki ülkenin de terör örgütleri ile mücadelede somut adımlar atması gerekiyor."

"En önemlisi bu yıl ilk kez liderler düzeyinde bir zirve yapılacak . Cumhurbaşkanımız iki ülkenin liderleri ile bu konuları ele almıştı. Biz de mevkidaşlarımızla değerlendirdik. Ticaret hacmi konusunda yeni hedefler koymamız gerektiğini vurguladık. Her sene hükümetler arası zirve gerçekleştirilecek."

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ise toplantıya ilişkin şunları söyledi;

"İstanbul'da buluşmaktan çok memnunum. Çavuşoğlu'nun nazik davetleri için teşekkür ediyorum. Biz güvenliği çok önemseyen müttefikleriz. 3'lü işbirliğimizi 10 yıl öncesinde başlatmıştık. Ülkelerimiz arasındaki toplantılarda NATO'nun özgün rolünü ve önemini ortaya koyduk.

Bugün Ukrayna savaşını değerlendirdik. Kiev için neler yapabiliriz bunu konuştuk, işbirliğimizi nasıl güçlendiririz bunu konuştuk. Biz bu konudaki sağlam duruşumuzun altını çizdik. NATO'nun hazirandaki zirvesi öncesi bunların üzerinde durmamız önemli. Savunma konusuna çok değindik.

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Biz burada güvenlik ve istikrarı bölgesel anlamda Baltık'tan Karadeniz ve Akdeniz'e kadar korumayı hedefliyoruz. Bizim toplantımızın büyük ölçeği Ukrayna'nın cesur insanlarını anarak geçirdik. Bunu birlik ve beraberlikle atlatabileceğimizi söyledik. NATO işbirliği ile ilgili potansiyelimizi konuştuk. Avrupa Atlantik hedeflerimizi değerlendirdik.

Bizim 3'lü işbirliğimiz sadece politik değil aynı anlamda askeri bir boyutu da var. İki ülkeye Polonya ile işbirliği yaptıkları için teşekkür ediyorum. Türkiye'nin endişelerine cevap vermek bizim için çok önemli, Türkiye'nin burasındaki inisiyatiflerine destek vermekten de mutluluk duyuyoruz."



"TOPLANTI ÇOK DOĞRU BİR ZAMANDA YAPILDI"

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Romanya Dışişleri bakanı Bogdan Aurescu ise İstanbul'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği konuşmasında "Toplantı çok doğru bir zamanda yapıldı, zor zamanlardan geçiyoruz. Bugün sizin de dediğiniz gibi 10. yılımızdayız. Bu bizim için büyük bir onur. Hem politik hem pratik işbirliği anlamında ciddi ilerlemeler kaydettik." dedi.



Aurescu sözlerine şöyle devam etti;

Bugün özellikle güvenlik konusunu ele aldık. NATO'nun doğu kanadındaki müttefikler olarak Rusya'nın saldırısının etkilerini konuştuk. Avrupa güvenliğinin temel taşlarını ele aldık. Şu an bambaşka bir gerçeklik ile karşı karşıyayız.

Madrid'de Haziran'da gerçekleştireceğimiz zirvede Doğu kanadını uzun vadeli korumanın önemine değineceğiz. Yine desteğimizi Ukrayna'ya devam ettirme konusunu konuştuk. Romanya'ya gelen 1 milyonu aşkın mülteciden konuştuk.

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Önümüzdeki 10 yıl için hedeflerimizi konuştuk. NATO profilinin güçlenmesi çok önemli. Bizim için toplu savunmaya önem vermemiz önemli. Bir olmalıyız ve önümüzdeki zorluklara bakmalıyız.

Finlandiya ve İsveç'i de konuştuk. Bu iki ülkenin bize katılması savunmamıza destek sağlayacaktır. Buradaki yapıcı diyaloğu destekliyoruz. Umarız kısa zamanda somut ve olumlu sonuçlar getirecektir."

SORU - CEVAP

Üç bakanın açıklamalarının ardından soru - cevap kısmına geçildi. Bakanlar kendilerine yöneltilen soruları böyle cevapladı:

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN BAŞVURUSUNA TÜRKİYE'NİN İTİRAZI

Mevlüt Çavuşoğlu: Teröre verdikleri desteği kesmek zorundalar

"Her iki dostuma görüşleri için teşekkür ediyorum ama bizim bu konudaki görüşümüz net. Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmelerinde Türkiye'nin tutumunu iki ülkenin liderlerine iletmiştir. Birincisi Türkiye NATO'nun açık kapı politikasını her zaman desteklemiştir. İkincisi bu ülkenin adaylığı ile ilgili Türkiye'nin itirazının sebebi bellidir: İki ülkenin PKK YPG gibi örgütlerle ilişkisi ve terör örgütlerine destekleri.

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Biz müttefiklerin güvenlik endişelerini anlıyoruz ancak herkesin de Türkiye'nin meşru endişelerini anlaması gerekiyor. Bizim neden karşı çıktığımızı herkes anlıyor.

Heyetler Ankara'ya geldi. Bu toplantıda farklı kurumlardan arkadaşlarımız da vardı. Bu terör örgütlerine ilişkin bilgi ve belgeler paylaşıldı. Her iki heyete beklentilerimizi belirten bir belge verildi. İki ülkeden cevap bekliyoruz, somut adımlar bekliyoruz.

Türkiye'yi nasıl olsa ikna ederiz yaklaşımı doğru olmaz. Teröre verdikleri desteği kesmek zorundalar. Makedonya'nın üyeliği 11 yıl sürdü. Neden çünkü Yunanistan ismini değiştirmesini istedi. Biz bir ülkeden ismini değiştirmesini istemiyoruz. Terörle mücadele konusunda somut adımlar bekliyoruz.

Biz bir ülkeye isminizi değiştirin, siz aslında Türk'sünüz bunu kabul edin de demiyoruz. Talebimiz gayet meşru ve net. Bize yönelik savunma kısıtlamalarının kalkması gerekir bu kararlar müttefiklere alınmaz.

Diğer müttefik ülkelerin Türkiye'nin endişeleri yönünde bu iki ülkeyi motive etmesi gerekiyor. Umarız beklentilerimiz somut bir şekilde yerine gelir."

TÜRKİYE ROMANYA İLİŞKİLERİ

Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu:

"3'lü toplantı öncesi Sayın Çavuşoğlu ile ikili ilişkilerimizi ele aldık. Farklı perspektiflerimizi görüştük. Stratejik ortaklığımızı derinleştirebileceğimizi konuştuk. Ekonomik ilişkilerimizi ele aldık. Ticaret hacmimizin arttığını gördük. Pandemi ve yaşanan krizlere rağmen 8.6 milyar dolarlık bir hacme ulaştık ancak daha fazlasını istiyoruz. Kendimize yeni hedefler koyduk. Bu bağlamda iki ülke arasında çok fırsat var. Bu bizim en önemli önceliklerimizden biri."

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO BAŞVURUSU NE KADAR SÜRER?

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau:

"Elbette bir şüphe yok biz yine İsveç ve Finlandiya'nın katılmasının elzem olduğunu söylüyoruz. Bizim güçlenmemiz şart. Dostlarımızın neden şimdi katılmak istediğini de anlıyoruz. Bu karar çok titizlikle düşünülerek alındı. Bu karar NATO müttefiklerinin faydasına olacaktır. Buna Türkiye de dahil.

Bu tartışmanın kısa sürede çözüleceğine yönelik inancımı tekrar dile getiriyorum. İki ülkenin katılımını çok olumlu buluyorum. Katılım süreci belki aylar içerisinde çözülebilir diye düşünüyorum."