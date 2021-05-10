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Dünya
AA
Haber Giriş: 10.05.2021 - 12:23 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan Suudi Arabistan'a kritik ziyaret

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Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan Suudi Arabistan'a kritik ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10-11 Mayıs'ta bölgesel ve ikili ilişkileri görüşmek üzere Suudi Arabistan'a ziyarette bulunacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10-11 Mayıs'ta Suudi Arabistan'a ziyaret gerçekleştirecek.

Bakan Çavuşoğlu, ziyareti çerçevesince Suudi mevkidaşı Prens Faysal bin Farhan bin Abdullah El Suud ile görüşecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler ver aldı;

'Sayın Bakanımız 10-11 Mayıs 2021 tarihlerinde Suudi Arabistan Krallığı’na bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımızın ziyareti çerçevesinde Suudi mevkidaşı Prens Faysal bin Farhan bin Abdullah El Suud ile yapacağı görüşmede ikili ilişkiler ele alınacak ve bölgesel konular istişare edilecektir.'

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