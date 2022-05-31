Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Lavrov Türkiye'ye geliyor

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çavuşoğlu İsveç ve Finlandiya'dan somut bir adım beklendiğini vurgularken Yunanistan için "Yunanistan ihlal konusunda geri adım atmazsa adaların egemenliğini tartışmaya açacağız." ifadelerini kullandı.



Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;



İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

"Taleplerimiz karşılanmalı. Yasamız değişmeli bahanesini kabul etmiyoruz.

NATO Genel sekteri dürüst ve ilkeli davranıyor. Türkiye'nin endişelerinin giderilmesi gerektiğini her fırsatta belirtiyor. Toplantı talebinde bulunuyor, yapıcı davranıyor.

Sadece İsveç ve Finlandiya değil diğer NATO ülkeleri de PKK YPG'ye verdiği desteği kesmeli.

Almanya ve Fransa büyükelçisi bakanlığa çağrıldı. Tepkimizi gösterdik. 'Bir daha tekrarlanmasın' dedik.

Haberin Devamı

Görece olarak Finlandiya'ya daha sıcak bakabiliriz ama iki ülke de NATO'da sürecin beraber götürülmesini istiyor. Dolayısıyla süreç beraber devam edecek."

OPERASYON KAPIDA MI?

"Saldırılar artarken elimiz kolumuz bağlı bekleyecek değiliz. Terör tehdidini temizlemek bizim görevimiz. Bu ulusal güvenlik meselesi.

'Operasyon yapmayın' diye telkinler geliyor. Bölgenin istikrarı diyorlar. İstikrara en büyük tehdit terör örgütleri. ABD bunlara silah ve eğitim veriyor. Sonra bunlar bize saldırıyorlar."

YUNANİSTAN'IN ADALARI SİLAHLANDIRMASI

"Yunanistan 1960'tan beri adaları silahlandırıyor. Gerekli uyarıları yaptık. BM'ye iki mektup gönderdik. Yunanistan, adaların statüsünü bozmuştur, Yunanistan'ın bu adaları silahsızlandırması gerekir. Aksi taktirde egemenlik sorunu başlar. Uluslararası hukuk ihlal ediliyor burada.

Genişleme politikası izleyen Yunanistan. Anlaşmalar gayet açık. Yunanistan ihlal konusunda geri adım atmazsa adaların egemenliğini tartışmaya açacağız. Yunanistan demogoji yapıyor. Yunan siyasetçiler her gün Türkiye'ye 5-10 kez saldırmazlarsa kendi halklarını tatmin edemeyeceklerini düşünüyorlar."



LAVROV, TÜRKİYE'YE GELECEK

"Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un askeri heyetle birlikte 8 Haziran'da Türkiye'ye gelecek."

F-16 SÜRECİ

Haberin Devamı

"Süreç olumlu ilerliyor, Miçotakis bu nedenle kongrede yalvarır gibi konuştu. F-35'in 9 ortağından biri Türkiye. ABD ile stratejik bir mekanizma kurduk. İlk bakan seviyesinde toplantıyı burada yaptık. Bunun amacı tüm bu sorunları aşmak."