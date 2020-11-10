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Dünya
AA
Haber Giriş: 10.11.2020 - 12:01 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu: Paşinyan sonunda pes etmek zorunda kaldı

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Son dakika... Bakan Çavuşoğlu: Paşinyan sonunda pes etmek zorunda kaldı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KırgızCumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev ile ortak basın toplantısı düzenledi. Ermenistan-Azerbaycan ateşkesi ile ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Her seferinde ateşkesi bozan, savaş isteyen Ermenistan oldu. Ermenistan da bunun bedelini ağır ödedi. Dün gece 3 ülke arasında ateşkes imzalandı. Bunun nasıl denetleneceği konusu var." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"(Kırgızistan'daki) Seçimlerden sonraki olaylarda ilk boy gösteren FETÖ'cüler oldu. Halk bunu gördü ve meydanlardan FETÖ'cüleri attı.

"ERMENİSTAN BEDELİNİ AĞIR ÖDEDİ"

Paşinyan sonunda pes etmek zorunda kaldı.

Bu savaşı başlatan Ermenistan'dı.

Azerbaycan her zaman ateşkesten yana olduğunu gösterdi. 

Her seferinde ateşkesi bozan, savaş isteyen Ermenistan oldu. Ermenistan da bunun bedelini ağır ödedi.

DAĞLIK KARABAĞ'DAKİ ANLAŞMA

Dün gece 3 ülke arasında ateşkes imzalandı. Şimdi bunun nasıl gözetleneceği, denetleneceği konusu var. Bu konularda da görüşmelerimiz devam ediyor.

Bundan sonraki süreci birlikte yürüteceğiz. Hayırlı olsun. Bu bir ders olsun.

Azerbaycan'ın yanında olacağız. Bu, Azerbaycan için büyük bir başarıdır, zaferdir. 30 yıldır işgal edilen topraklar geri alınıyor."

(FETÖ) ABD'li yetkililer bu tehlikenin farkına varmaya başladı. Bu gerçeği görmelerinden dolayı memnuniyet duyuyoruz.

Çavuşoğlu Lavrovla görüştü
Çavuşoğlu Lavrov'la görüştü
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