Son dakika: Bakan Çavuşoğlu Antalya'da Ermenistanlı mevkidaşıyla görüştü: Ermenistan'la yeni dönem!

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya geldi. Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, son derece verimli ve yapıcı görüşme yaptıklarını söyledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları ise şöyle oldu:

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Paşinyan’ın pozitif mesajlarından sonra özel temsilcilerimizi görevlendirdik. Özel temsilcilerimiz iki defa bir araya geldi Moskova ve Viyana’da. Burada ilişkilerimizi tam normalleştirmek için atılacak adımları da görüştüler.

Bugün biz de bunların üzerinden biraz geçtik, değerlendirdik. Memnuniyetle söylemek isterim ki biz Güney Kafkasya’da istikrar ve barış için çaba sarf ediyoruz. Bu yöndeki çabalarımıza da her yerden destek görüyoruz. Özellikle Türkiye ve Ermenistan arasında atılan adımlar ve normalleşme sürecinden Azerbaycan da memnun. En son Cumartesi günü de Bakü’deydim. Azerbaycan da bu süreci destekliyor. Zaten bölgedeki istikrar ve barış hepimizin yararına."



ERMENİSTAN: KOŞULSUZ NORMALLEŞMEYE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ



Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ise Ermenistan tarafındaki kararlılığa dikkat çekerek, "Barış için çaba göstereceğiz. Normalleşmeye koşulsuz devam etmek istiyoruz." dedi.

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BAKAN DÜZEYİNDE İLK GÖRÜŞME

Yapılan görüşme, özel temsilciler sonrasında, iki ülke arasında uzun bir aranın ardından Bakan düzeyinde yapılan ilk görüşme özelliği taşıyor. Azerbaycan ordusunun 2020'de Karabağ topraklarındaki işgale son vermesinin ardından Türkiye, Ermenistan'a ilişkilerin normalleşmesi çağrısında bulunmuştu.

Türkiye'nin çağrısına Ermenistan'dan da olumlu karşılık gelmesi üzerine iki ülke ilişkilerinin normalleşmesini görüşmek amacıyla 2021'de karşılıklı özel temsilciler atanmıştı.