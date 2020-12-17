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Son dakika... Bakan Çavuşoğlu: ABD'nin ABD'nin yaptırımı hukuken ve politik olarak hatalıdır
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin yaptırımı hukuken ve politik olarak hatalıdır. Türkiye'nin egemenlik haklarına bir saldırıdır." ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, "S-400 anlaşması ABD'nin CAATSA yasasından önce yapıldı. Bu nedenle Türkiye'ye yaptırım uygulanamaz. Geri adım atmayacağız." diye konuştu.
"ABD'nin yaptırım kararı, bir ülkenin tek taraflı aldığı karardır. Türkiye'nin veya başka bir ülkenin egemenlik haklarına saldırıdır. diye ekledi."
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