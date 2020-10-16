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Son dakika: Azerbaycan'da metro kullanımına kısıtlama geldi
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yarından itibaren 2 Kasım'a kadar metro kullanımı yasaklandı.
Reuters'ın son dakika olarak dıuyurduğu habere göre Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yarından itibaren 2 Kasım'a kadar metro kullanımı yasaklandı.Koronavirüs tedbirleri kapsamında orta dereceli okullar da aynı tarihler arasında kapatılacak. Son verilere göre Azerbaycan'da 43 bin 280 koronavirüs vakası bulunurken virüs kaynaklı can kaybı sayısı da 619 olarak açıklandı.
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