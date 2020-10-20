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Hürriyet
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Dünya
AA
Haber Giriş: 20.10.2020 - 14:20 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Azerbaycan ordusu ilerliyor! Cumhurbaşkanı Aliyev'den önemli açıklamalar

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan halkına seslendi. Aliyev yaptığı son dakika açıklamasında başta Zengilan şehri olmak üzere çok sayıda yerleşim yerinin Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

Aliyev, ulusa sesleniş konuşması yaparak, Fuzuli ilinin Dörtçınar, Kürtler, Yukarı Abdurrahmanlı, Kargapazar, Aşağı Veyselli ve Yukarı Aybasanlı; Cebrail ilinin Sarafşa, Hasankaydı, Fuganlı, İmambağı, Taşveyselli, Aktepe ve Yar Ehmedli; Hocavend ilinin Ağcakend, Mülküdere, Taşbaşı, Güneşli  ve Veng köylerinin işgalden kurtarıldığını duyurdu.

Aliyev, Hocavend'in Veng köyünün ismini Çınarlı olarak değiştirdiğini kaydetti.

Azerbaycan ordusunun Zengilan ilinin topraklarını da kurtarmaya başladığını bildiren Aliyev, kent merkezi ile Havalı, Zerneli, Memmedbeyli, Hekeri, Şerifan ve Muganlı köylerinin artık Azerbaycan'ın kontrolünde olduğunu bildirdi.

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