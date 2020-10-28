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Dünya
AA
Haber Giriş: 28.10.2020 - 15:51 | Son Güncelleme:

Son dakika: Azerbaycan ordusu 13 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

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Son dakika: Azerbaycan ordusu 13 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı
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Azerbaycan ordusunun 13 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığı bildirildi.

Azerbaycan ordusunun 13 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığı bildirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Zengilan'ın Birinci Ağalı, İkinci Ağalı, Üçüncü Ağalı ve Zerneli, Fuzuli'nin Mandılı, Cebrail'in Kazanzemi, Hanağabulak, Çüllü, Kuşçular ve Karaağac, Gubadlı'nın Giyaslı, Edilce ve Gılıcan köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 170 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

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