Son dakika... Azerbaycan Karabağ'da antiterör operasyonu başlattı! İşte ilk görüntüler

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Karabağ'dan gelen acı haberlerin ardından Azerbaycan düğmeye bastı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu.

ERMENİ AYRILIKÇILARIN KALESİNDE PATLAMA SESLERİ

AFP muhabiri, Bakü'nün açıklamasının ardından Dağlık Karabağ bölgesindeki Ermeni ayrılıkçıların kalesi Stepanakert'te patlamalar duyulduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'den geçtiğimiz günlerde Karabağ ile ilgili dikkat çeken bir açıklama gelmişti. Rus lider Ermenistan, Azerbaycan’ın Karabağ üzerindeki egemenliğini esasen tanımıştır' demişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada 'siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmıyor, yalnızca meşru askeri hedefler yok ediliyor' denildi.

'TÜRKİYE-RUSYA ORTAK GÖZLEM MERKEZİ'NE BİLGİ VERİLDİ'



Azerbaycan Savunma Bakanlığı 'Karabağ'daki terörle mücadele operasyonları hakkında Rus Barış Gücü Komutanlığı ve Türkiye-Rusya Ortak Gözlem Merkezi yönetimine bilgi verildi' açıklamasında bulundu.

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'Ermeni silahlı grupları, Azerbaycan hava sahasını kullanan havayolu şirketlerinin yolcu uçaklarının GPS uydu navigasyon sistemlerine karşı bir kez daha radyo bozucular kullandı' denilen açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi;

'Rus Barış Koruma Birliği'nin Azerbaycan topraklarında geçici olarak konuşlandığı Ermeni Silahlı Kuvvetleri birlikleri, Azerbaycan Ordusu'nun Ağdam bölgesi yönündeki mevzilerine topçu tesislerinden ateş açıyor. İlgili birimlerimizce bu doğrultuda müdahale tedbirleri alınıyor.'

PEŞ PEŞE PATLAMALAR CAN ALDI

Azerbaycan Karayolları Devlet Dairesi, bugün yerel saatle 03.45 sıralarında Ahmedbeyli-Füzuli-Şuşa karayolunda çalışma yürüten karayolları devlet dairesine ait bir aracın geçişi sırasında tanksavar mayının infilak etmesi sonucu 2 kurum çalışanının hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Bu olayın ardından olay yerine giden polis aracının geçişi sırasında mayın patladı.

Patlama sonucu 4 polisin hayatını kaybettiği belirtildi.