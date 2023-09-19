Provokatör yine iş başında... ABD'li dergiden skandal çağrı: Türkiye'yi karantinaya alın!

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Dünyanın gözü ABD'nin New York kentinde. Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu için geri sayım sürerken ABD basını bir skandala imza attı.

Skandalın adresi daha önce de benzer provokatif yazılara yer veren Washington Examiner.

ABD'de yayın yapan haftalık dergi, internet sayfasında yayınladığı yazıda bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı.

Türkiye'ye yönelik provokatif önerileri ve açıklamaları ile pek çok defa gündeme gelen Michael Rubin imzalı yazı 'Türkiye'yi karantinaya alın' başlığı ile yayınlandı.

'Kapsayıcılık her zaman bir erdem değildir' denilen yazıda şu skandal ifadelere yer verildi;

'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin kirli taleplerinden oluşan bir liste üzerinden imtiyazlar almak için bariz bir girişim ile ülkesinin fiili vetosunu kullandığı NATO zirvesini düşünün. Türkiye artık birliği geliştirmek yerine engelliyor.'

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Türkiye'nin izlediği bağımsız dış politikayı 'çıkar sağlamaya çalışmak' olarak özetlemeyi tercih eden Rubin, 'İsrail'in, Türkiye'yi Avrupa'nın Rusya'ya bağımlılığını aşma stratejisinin temel taşı haline getirmeyi önermesinden sadece birkaç hafta sonra, Türkiye ve Rusya, Türkiye'de bir gaz ihracat merkezi inşası konusunda görüşme konusunda anlaştılar. Türkiye, Ukrayna krizi boyunca olduğu gibi her iki taraftan da çıkar elde etmeye çalıştı' dedi.

Bu ayki G20 zirvesinde üzerinde mutabakata varılan Hindistan-Ortadoğu ticaret koridoru planına da yer verilen yazıda 'Hindistan'daki G20 zirvesinin belki de en büyük başarısı Hindistan-Suudi Arabistan-Avrupa Birliği ticaret koridorunun duyurulmasıydı' denildi.

Son derece karmaşık olan yeni ticaret rotasını değerlendiren yazar 'Plana göre, dünyanın beşinci büyük ekonomisi olan Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne mal gönderecek. Trenler daha sonra kargoyu Suudi Arabistan ve Ürdün üzerinden İsrail'e taşıyacak. Hayfa Limanı'nda mallar Yunanistan'a yolculuk yapacak kargo gemilerine yüklenecek. Süreç karmaşık gibi görünse de aslında zamandan ve paradan tasarruf sağlıyor ve Hürmüz Boğazı, Bab-el-Mendeb ve Süveyş Kanalı gibi stratejik geçiş noktalarını atlıyor' ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu plana karşı çıktığını yazan Rubin, 'Erdoğan, bunun yerine Irak ve Türkiye üzerinden bir rota önerdi ve Türkiye'yi atlayan hiçbir rotaya aracılık etmeyeceğini savundu' dedi.

Batı'nın Türkiye'ye güvenmemesi gerektiğini öne süren yazar skandal ifadelerine şöyle devam etti;

'Belki bir gün Türkiye'nin yönü değişecek ve küresel ekonomi ve enerji altyapısına daha iyi entegre olabilecektir. Ama o gün gelene kadar Batı için en iyi strateji Türkiye'yi karantinaya almaktır.'

Gözden Kaçmasın İngiliz gazete Türkiye'nin planını yazdı Haberi görüntüle

G20 SONRASI TÜRKİYE HAREKETE GEÇTİ



G20'deki karardan memnun olmayan Türkiye ilk adımını attı. İngiliz Financial Times gazetesi 'Türkiye, G20'nin Hindistan-Ortadoğu ticaret koridoru planına alternatifi için bastırıyor' başlı haberinde şu bilgiye yer verdi;

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'Türkiye, bu ayki G20 zirvesinde üzerinde mutabakata varılan Hindistan-Ortadoğu ticaret koridoru planına alternatif konusunda yoğun müzakereler içinde.'

İngiliz gazete Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’yle yoğun müzakereler içinde olduğunu yazdı.

Haberde alternatif bir hat oluşturmak için görüşmelerin devam ettiğini belirtildi.