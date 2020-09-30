Son dakika: Azerbaycan 2 bin 300 Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, gece boyunca şiddetli çatışmaların devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "27-30 Eylül tarihlerinde 2 bin 300 Ermenistan askerinin öldüğü ve yaralandığı, yaklaşık 130 tank ve zırhlı aracın, 200'den fazla top ve füze sisteminin, yaklaşık 25 hava savunma sisteminin, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkasının, 5 mühimmat deposunun, yaklaşık 50 tanksavar silahının ve 55 otomobilin imha edildiği" bildirildi.

ERMENİSTAN'A AİT S-300 SİSTEMİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Dünkü çatışmalarda, işgal altındaki Hocavend ilinin Şuşakend bölgesinde Ermenistan'a ait 1 S-300 sisteminin de etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, kaybettikleri mevzileri geri almak için Madagiz yönünde toplanan Ermenistan güçlerinin, bu sabah saatlerinde gerçekleştirdiği saldırının önlendiği ifade edildi.

Açıklamada, tüm cephe hattında askeri operasyonların devam ettiği kaydedildi.

AZERBAYCAN ORDUSU, AĞDERE-TERTER YÖNÜNDE ERMENİSTAN GÜÇLERİNİ KUŞATMA ALTINA ALDI

Öte yandan Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda, Ağdere-Terter yönünde Ermenistan güçlerini kuşatma altına aldığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan güçlerini top atışı ile imha etme ve alanı temizleme operasyonunun sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun, Ağdere-Terter yönünde Ermenistan güçlerini kuşatma altına aldığı ifade edildi.

Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Terter kentine top atışı gerçekleştirdiği, sivil altyapının zarar gördüğü ve ilk belirlemelere göre sivil halktan yaralıların olduğu belirtilmişti.





ERMENİSTAN ORDUSU GORANBOY'A TOP ATIŞLARI GERÇEKLEŞTİRDİ

Ermenistan ordusunun ise Azerbaycan'ın Goranboy ilinin Aşağı Ağcakend köyüne top atışları gerçekleştirdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, sivil yerleşim birimlerine yapılan saldırıların önlenmesi için Azerbaycan ordusunun da karşılık vereceği kaydedildi.