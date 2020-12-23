Son dakika...Asya'da sular ısınıyor, tehlikeli gerginlik!

Pekin yönetiminden yapılan açıklamada, Güney Çin Denizi'ndeki Nansha Adaları yakınlarında (Spratly Adaları olarak da bilinen) bir ABD Donanması destroyerinin "uzaklaştırıldığı" ifade edildi.

Açıklamayla, Güney Çin Denizi'nin tartışmalı sularında seyreden ABD savaş gemisi USS John S. McCain'i uyarmak için gemiler ve uçaklar konuşlandırıldığı paylaşıldı.

Olayın, Çin'in ikinci uçak gemisi Shandong'un, pazar günü Tayvan Boğazı'ndan geçip Güney Çin Denizi’nde tatbikat yapmasının ardından meydana geldiği açıklandı.









Çin neredeyse tüm Güney Çin Denizi’nde hak iddia ediyor ancak bu talepler Filipinler, Brunei, Malezya ve Endonezya dahil olmak üzere birçok ülke tarafından eleştiriliyor.

ABD Pasifik Filo Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, savaş gemisinin Güney Çin Denizi’nde devriye görevi yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada “22 Aralık'ta USS John S. McCain (DDG 56), uluslararası hukuka uygun olarak Spratly Adaları'nda devriye görevleri icra etti. Bu görev, seyir özgürlüğü operasyonu (FONOP), Çin, Vietnam ve Tayvan'ın gemilerin serbest geçişine getirdiği kısıtlamalara rağmen uluslararası hukukta tanınan deniz haklarını, özgürlüklerini güvence altın almak için yürütülüyor.” denildi.

"Yabancı askeri güçlerle tüm etkileşimler uluslararası normlarla tutarlıydı ve operasyonu etkilemedi" diye ekledi.



BİR GERİLİM DE GÜNEY KORE’DEN



Güney Çin Denizi’nde tansiyonu artıran gelişmeler meydana gelirken, gündeme bir iddia bomba gibi düştü. Güney Kore medyasında yer alan habere göre Çin ve Rus uçaklarının yürüttükleri askeri tatbikat sırasında Güney Kore hava sahasını ihlal ettiği iddia edildi.



Güney Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre Güne Kore hava sahasına giren 19 Rus ve Çin uçağına 'scramble' olarak da bilinen önleme görevi icra edildi. Rus ve Çin askeri yetkililerin kendilerine bilgi verdiklerini söyleyen Güney Koreli yetkililer olayın geniş çaplı olarak soruşturulması ve tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.









İddiayla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Güney Kore hava sahasına Çin ve Rus uçakları tarafından herhangi bir taciz girişimi olmadığını söyledi.



Bakanlık sözcüsü Zhao Lijian Pekin'de gazetecilere verdiği demeçte, "Bu görev sırasında Çin ve Rus savaş uçakları uluslararası hukuka sıkı sıkıya bağlı kaldılar ve Güney Kore'nin hava sahasına girmediler" dedi.