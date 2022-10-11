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Son dakika: ABD'den Türkiye için F-16 kararı! Koşul şartı kaldırıldı

Güncelleme Tarihi:

#F-16#ABD#Türkiye
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 21:53

ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının Senato versiyonundan, Türkiye’ye F-16 satışını koşullara bağlayan eklemelerin ikisi de çıkarıldı.

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ABD Kongresi'nin Türkiye'ye F-16 satışı için ortaya sunduğu, “F-16’lar veya F-16 modernizasyon kitlerinin Türkiye tarafından Yunanistan sahasına yönelik tekrarlayan ihlallerde kullanılmayacağına dair” güvence ve satışın ABD çıkarına olması yönünde iki madde ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının senato versiyonundan çıkarıldı.

NDAA tasarısı tamamladıktan sonra Temsilciler Meclisinin versiyonu ile ortak bir metin haline getirilerek, Biden’ın onayına sunulacak. Senato'daki bu değişimde, Türkiye'nin diplomatik çabalarının etkili olduğu belirtiliyor.

"BIDEN SÖZ VERDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD temasları sırasında PBS kanalına verdiği röportajda, "Biden, çözüm noktasında bana söz verdi. F-16 konusunda eğer biz Amerika’dan istediğimiz neticeyi alamazsak başımızın çaresine bakacağız" demişti.

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