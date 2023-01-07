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Son dakika... ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı belli oldu

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#Kevin Mccarthy#ABD#Temsilciler Meclisi
Son dakika... ABDde Temsilciler Meclisi Başkanı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2023 08:45

ABD'de yapılan Temsilciler Meclisi Başkanı seçimlerinin sonucu 15. turda belli oldu. Kevin McCarthy, 216 oyla meclis başkanı seçildi.

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ABD Temsilciler Meclisinde başkan seçimleri bugün sona erdi.

Oylamanın 15. turunda, Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy, 216 oyla meclis başkanı seçildi.

100 YIL SONRA BİR İLK

ABD Temsilciler Meclisi'nde son 100 yıldır ilk kez, 4 gün üst üste yapılan 13 oylamaya rağmen başkan seçilememişti.

Temsilciler Meclisi başkanlığı görevi, ABD'de devlet başkanı ve başkan yardımcısından sonra protokolde üçüncü sırada yer alması bakımından önem taşıyor. Temsilciler Meclisi, başkanını seçmeden faaliyete başlayamıyor.

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#Kevin Mccarthy#ABD#Temsilciler Meclisi

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