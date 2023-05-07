Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika... ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Silahlı Saldırı#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2023 09:28

ABD'nin Teksas eyaletinde meydana gelen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan olay yerinde etkisiz hale getirilirken yaralılardan 3'ünün durumunun kritik olduğu açıklandı.

Haberin Devamı

ABD'de kâbusun adresi bu defa Teksas.

Eyaletteki bir alışveriş merkezi silahlı saldırıya sahne oldu.

Yetkililer Cumartesi gecesi Dallas yakınlarındaki bir outlet alışveriş merkezinde çıkan silahlı saldırıda sekiz kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

CNN International'da yer alan habere göre, saldırgan olay yerinde öldürüldü.

Son dakika... ABDde silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ÖLÜM ANI KAMERADA

Sosyal medyaya yansıyan videolar ile öldürülen saldırganın görüntüleri ortaya çıktı.

Olay yerine gelen polis tarafından başından vurulan saldırganın son anlarını alışveriş merkezinde bulunan bir kadın kayda aldı.

Saldırının gerçekleştiği Allen'de İtfaiye Şefi Jonathan Boyd en az dokuz kişinin hastanelere sevk edildiğini söyledi.

Haberin Devamı

'Taşıdıklarımızdan ikisi öldü' diyen Boyd, 'Üçünün kritik bir ameliyatı var ve dördünün durumu stabil' dedi.

Son dakika... ABDde silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

CNN'e konuşan bir görgü tanığı yüzlerce kişinin mağazanın içerisine girmesine izin verdiğini bu esnada saldırganın etrafa otomatik silahı ile ataş açtığını duyduğunu söyledi.

Saldırganın hücum yeleği giydiğini belirten bir başka tanık ise 'Eğitim almış gibi görünüyordu. Ne yapmak istediğini biliyordu' dedi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Silahlı Saldırı#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

NBA yıldızı Jimmy Butler’ın film gibi hikâyesi: 13 yaşında sokağa atıldı, bir aile tüm yaşamını değiştirdi

NBA yıldızı Jimmy Butler’ın film gibi hikâyesi: 13 yaşında sokağa atıldı, bir aile tüm yaşamını değiştirdi

#Jimmy Butler
Bahar alerjisi artık daha güçlü ‘Şiddetli bulgularla ilk defa başvuran hastamız çok fazla | 7 SORU 7 YANIT

Bahar alerjisi artık daha güçlü! ‘Şiddetli bulgularla ilk defa başvuran hastamız çok fazla' | 7 SORU 7 YANIT

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden düğünümün kurallarına uymuyorsun

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden düğünümün kurallarına uymuyorsun?

#BSF