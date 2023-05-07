Son dakika... ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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ABD'de kâbusun adresi bu defa Teksas.

Eyaletteki bir alışveriş merkezi silahlı saldırıya sahne oldu.

Yetkililer Cumartesi gecesi Dallas yakınlarındaki bir outlet alışveriş merkezinde çıkan silahlı saldırıda sekiz kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

CNN International'da yer alan habere göre, saldırgan olay yerinde öldürüldü.

ÖLÜM ANI KAMERADA

Sosyal medyaya yansıyan videolar ile öldürülen saldırganın görüntüleri ortaya çıktı.

Olay yerine gelen polis tarafından başından vurulan saldırganın son anlarını alışveriş merkezinde bulunan bir kadın kayda aldı.

Saldırının gerçekleştiği Allen'de İtfaiye Şefi Jonathan Boyd en az dokuz kişinin hastanelere sevk edildiğini söyledi.

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'Taşıdıklarımızdan ikisi öldü' diyen Boyd, 'Üçünün kritik bir ameliyatı var ve dördünün durumu stabil' dedi.

CNN'e konuşan bir görgü tanığı yüzlerce kişinin mağazanın içerisine girmesine izin verdiğini bu esnada saldırganın etrafa otomatik silahı ile ataş açtığını duyduğunu söyledi.

Saldırganın hücum yeleği giydiğini belirten bir başka tanık ise 'Eğitim almış gibi görünüyordu. Ne yapmak istediğini biliyordu' dedi.