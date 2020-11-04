Son dakika... ABD seçimleri sırasında bomba gelişme: Trump'ın mesajına engel

Başkanlık seçimlerine favori aday olarak giren Joe Biden, eyaletlerden sonuçlar gelirken, destekçilerinin karşısına çıktı. "Geldiğimiz noktadan" memnunuz mesajı veren Biden, özetle şunları söyledi:

"Arizona'yı kazandığımızdan eminiz. Wisconsin ve Michigan konusunda da yol aldık. Oyları saymak uzun sürecek ama Pennsylvania'yı da kazanacağız. Seçimlerin sonuçlarını yarın sabaha kadar öğrenemeyebiliriz. Ama ben sonuçlar hakkında çok iyi şeyler hissediyorum. Hepinize minnettarım, tüm destekçilerime. Kazanacağız. Zafer bizim."

Biden'ın bu sözlerine rakibi Trump'tan jet yanıt geldi. Suçlayıcı bir tavır takınan ABD lideri, Demokratları "seçimi çalmaya çalışmakla" itham etti.

Trump'ın paylaşımı şöyle: "Öndeyiz ama seçimi çalmaya çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Sandıklar kapandıktan sonra oy kullanılamaz. Bu gece bir açıklama yapacağım. Büyük galibiyet."

Twitter ise paylaşımın hemen ardından Trump'ın tweet'ine bir uyarı metni ekledi. Twitter, Trump'ın mesajındaki içeriğin bir kısmının ya da tümünün tartışmalı olduğunu belirterek, tweet'in "bir seçime ya da başka bir toplumsal sürece katılma konusunda yanlış yönlendirmede bulunma ihtimaline" dikkat çekti.