Son dakika.. ABD Heyeti Hatay'da: Esad rejimi artık varlığını sürdüremez

İŞTE ABD HEYETİNİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

Kelly Craft: Burada gördüklerimiz 108 milyon doların çok ötresinde. BM’de söyleyeceğiz artık yeter. Esad rejiminin çok uzun süredir devam eden saldırıları var.

Esad rejimi artık varlığını sürdüremez. Rus yönetimine bir ateşkes üzerinde anlaşmalarını söyledik. Güvenlik konseyine döndüğüm zaman şunun altını çizeceğim sınırların açık tutulması gerekiyor. Diyaloğa başlanması gerekiyor. Temmuz ayı öncesinde bu geçişler sağlanmalı ve insani yardımı da sınırların açık tutulmasıyla sağlanması gerekiyor. Önemli olan bu iki sınır kapısından geçişlerin sürdürülebilmesi. Mevcut sınır kapılarını açık tutulması konusunda çalışmalarımız devam ediyor.

James Jeffrey: Şu tepelerin üzerinde Türk ordusu bir insanlık felaketini engellemek için savaşıyor. Barışçıl ve siyasi bir çözüm için mücadele ediyorlar.

Türkiye NATO’dan yardım ve destek istedi. Bizden destek istedi. NATO müttefiki olarak istihbarat paylaşımı yapıyoruz. Biz ve NATO müttefikleri destek olmak için çalışıyoruz.