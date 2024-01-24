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Son dakika... ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'nin F-16 filosunu modernleştirmesini destekliyoruz

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#F-16#ABD#Türkiye
Son dakika... ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiyenin F-16 filosunu modernleştirmesini destekliyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2024 21:49

Son dakika haberine göre; ABD Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye’nin F-16 filosunu modernleştirmesini destekliyoruz ancak kongrenin oynayacağı kilit bir rolü olduğunu da kabul ediyoruz" açıklamasını yaptı.

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CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy Beyaz Saray'dan yapılan açıklamayı şöyle aktardı:

15 günlük bir süreç başlatmaları gerekiyor. Bununla ilgili bir zaman çizelgesi vermediler. Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili, 'Başkan Biden F-16 satışını desteklediğini uzun zamandır dile getiriyor, Türkiye'ye F-16 satışı ABD'nin de yararınadır' açıklamasını yaptı bize.

"HER TARAFIN ÇIKARINA ÇALIŞIYORUZ"

ABD'de böyle konularda bir söylem belirleniyor ve tüm kurumlara gönderiliyor. Kongre, Beyaz Saray Pentagon gibi. Ancak Pentagon hepsinden önce bana ulaştı ve 'Her tarafın çıkarına olacak şekilde çalışıyoruz dendi, Türkiye NATO'da kilit bir ülke' dendi. Söylemlerde dünden bugüne bir farklılık yok.

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#F-16#ABD#Türkiye

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