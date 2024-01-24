Son dakika... ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'nin F-16 filosunu modernleştirmesini destekliyoruz

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CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy Beyaz Saray'dan yapılan açıklamayı şöyle aktardı:

15 günlük bir süreç başlatmaları gerekiyor. Bununla ilgili bir zaman çizelgesi vermediler. Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili, 'Başkan Biden F-16 satışını desteklediğini uzun zamandır dile getiriyor, Türkiye'ye F-16 satışı ABD'nin de yararınadır' açıklamasını yaptı bize.

"HER TARAFIN ÇIKARINA ÇALIŞIYORUZ"

ABD'de böyle konularda bir söylem belirleniyor ve tüm kurumlara gönderiliyor. Kongre, Beyaz Saray Pentagon gibi. Ancak Pentagon hepsinden önce bana ulaştı ve 'Her tarafın çıkarına olacak şekilde çalışıyoruz dendi, Türkiye NATO'da kilit bir ülke' dendi. Söylemlerde dünden bugüne bir farklılık yok.