Son dakika: ABD Başkanı Biden'ın Türkiye Büyükelçi adayı belli oldu

ABD Başkanı Joe Biden Türkiye ile ikili ilişkileri yakından ilgilendirecek karar verdi. Biden eski Arizona senatörü Jeff Flake'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdi. Flake, senato tarafından onaylanırsa ABD'nin Türkiye Büyükelçisi olacak.



Temsilciler Meclisi ve Senato'da Cumhuriyetçi üye olarak uzun yıllar bulunan Jeff Flake, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik sert eleştirileriyle dikkat çekiyordu. Flake, sonrasında Joe Biden destekçisi olarak öne çıkmıştı.

Biden'ın aday gösterdiği Flake ilk açıklamasında, "Senato tarafından onaylanırsa, ABD çıkarlarını yurt dışında temsil eden güçlü, deneyimli ve kabiliyetli bir ekibe katılmaktan ötürü memnuniyet duyarım" ifadelerini kullandı.



Jeff Flake, açıklamasına şöyle devam etti: Hem ABD Temsilciler Meclisi hem Senatosu'nda hizmet ettikten sonra Kongre'nin ABD dış politikasında oynadığı rolü anlıyorum ve takdir ediyorum, bu ortaklığı dört gözle bekliyorum."

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor