Son dakika: 300 PKK'lı Karabağ'a taşındı.... ‘Ermenistan Avrupa için de bir tehdit’

Ermenistan’ın Azerbaycan’ın kritik altyapı bölgelerine saldırı tehditlerinde bulunduğunu söyleyen Abdullayeva, temmuz ayında Tovuz kentinde yaşanan provokasyonda benzer bir mesajın verildiğinin altını çizdi. Abdullayeva’ya göre, Azerbaycan’ın haklılığının bu kadar açık olduğu bir konuda uluslararası toplumda bazı ülkelerin ‘tarafsız ve tansiyonun düşmesini talep eden’ açıklamaları fayda sağlamıyor.

Azerbaycan’ın kritik altyapı merkezlerine yönelik Ermenistan tarafından gelen tehditler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Temmuz ayında Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki açık provokasyon bunun en büyük örneği. Ermeni yetkililer, diğer birçok şeyin yanı sıra önemli enerji ve ulaşım altyapısını hedef almakla tehdit etti. Azerbaycan’a yönelik saldırıların Tovuz yönünde başladığını hatırlayın. Kritik altyapı merkezleri Ermenistan saldırılarının gerçekleştiği bölgenin sadece 15 kilometre yanındaydı. Ermenistan’ın Azerbaycan’ın altyapısını hedef alma tehditlerindeki amacı tansiyonu yükseltmek. Eğer Ermenistan bunun sadece Azerbaycan için önemli altyapılar olduğunu düşünüyorsa büyük bir yanlış içinde. Azerbaycan’dan geçen devasa enerji altyapısı, Gürcistan ve Türkiye üzerinden geçerek Avrupa için de büyük bir önem arz ediyor. Azerbaycan’a yönelik tehdit sadece Güney Kafkasya’ya değil, çok büyük bir coğrafyaya yönelik bir tehdittir.

Uluslararası toplumun şu ana kadarki açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Uluslararası toplumun tepkisi, geçmişte alınan birçok uluslararası karara paralel bir şekilde. Bunlardan en önemlileri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1993 yılında aldığı ve Ermenistan’ın işgalci güç olduğunu doğrulayan kararlar dizisi. Uluslararası toplumda da Karabağ’ın Azerbaycan’ın resmi parçası olduğu ve Ermenistan’ın işgal altındaki topraklardan çekilmesi yönünde açık bir görüş var. Bununla birlikte uluslararası toplumun son yaşananlar özelinde Ermenistan’ın saldırganlığına karşı çok açık bir pozisyon almasını bekliyoruz. Kardeşimiz Türkiye desteğini güçlü bir şekilde açıkladı. Pakistan, Afganistan, Türk Konseyi ve diğer birçok örgüt de benzer adımlar attı.

Azerbaycan’ın haklılığı konusundaki uluslararası farkındalık ne seviyede?

Tabii ki Ermenistan’a diğer ülkelerden ve uluslararası örgütlerden daha belirgin ve sert tepki gelmesi gerekiyor. Tansiyonun düşürülmesi şeklinde tarafsız (nötr) açıklamalar olmaması gerekiyor. Bu konuda tarafsız açıklamalar yapılması yanlış çünkü taraflar eşit değil. Azerbaycan’ın toprakları 30 yıldır işgal altında. 1 milyondan fazla insan evlerine dönebilecekleri günü iple çekiyor.

'ALDIĞIMIZ KÖYLERE BAYRAĞIMIZI ÇEKTİK'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başkent Bakü’de Pakistan Büyükelçisi ile görüşmesinde Ermeni militanlardan temizlenen köylere dün sabah Azerbaycan bayrağı çekildiğini söyledi.

AZERBAYCAN İLERLİYOR

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri işgal altındaki topraklarını geri almayı sürdürüyor. Birçok hakim tepede kontrolü sağlayan Azerbaycan ordusu, Fuzuli rayonu bölgesindeki çatışmalar sonucu Seyid Ahmetli, Karahanbeyli ve Kend Horadiz köylerini geri aldı. Son olarak iki tankı daha vuran Azerbaycan ordusunun, imha ettiği zırhlı araç sayısı 30’u buldu. Azerbaycan’ın, Martuni bölgesinde Ermenistan’a ait motorize alayı yok ettiği de bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vagıf Dergahlı’nın açıklamasına göre, motorize alaya karadan ve havadan vurulan darbelerle “Martuni” alayındaki araçlarla personelin büyük bölümü imha edildi.

‘UÇAK DÜŞÜRME İDDİASI YALAN’

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Su-25 uçaklarının Türk F-16’sı tarafından düşürüldüğünü iddia etti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun iddiayı yalanlayarak, “Ermenistan böyle ucuz propaganda oyunlarına başvuracağına, bir an önce işgal ettiği topraklardan çekilsin” dedi. Aliyev de "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait F-16 uçakları hiçbir şekilde çatışmalarda yer almıyor. Türkiye yanımızda yer alıyor ancak duruşu manevi destekten ibaret" diye konuştu. (ANKARA)

300 PKK’LI KARABAĞ’A TAŞINMIŞ

Azerbaycan’a ait sivil hedeflere yönelik saldırılarda Ermenistan tarafından geçtiğimiz aylarda Dağlık Karabağ bölgesine getirilen terör örgütü PKK/YPG mensupları tarafından eğitilen milislerin kullanıldığı belirlendi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ermenistan, Azerbaycan’a ait sivil yerleşim yerlerine yönelik gerçekleştirdikleri saldırılar öncesinde terör örgütü PKK ile bir anlaşma yaptı. Temmuz sonunda varılan anlaşma kapsamında yaklaşık 300 PKK/YPG üyesi terörist, otobüslerle Ermenistan ve Karabağ’a taşındı. Terör örgütü PKK/YPG üyeleri Dağlık Karabağ'da Ermeni milislere eğitim veriyor. Milisler özellikle sivil halka yönelik saldırılarda kullanılıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da önceki gün Ermenistan’a, “Teröristleri geri gönder” diye çağrı yapmıştı. (Uğur ERGAN/ ANKARA)

ERMENİSTAN SAVAŞI TETİKLİYOR

Karabağ cephesinde üç günden beri devam eden çatışmalarda mevzi kaybetmeye başlayan Ermeniler, Güney Kafkasya bölgesinde büyük savaşı tetikleme hamleleri yapmaya başladı. Çatışmaların savaşa dönüşebileceğini belirten Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, “Azerbaycan’ın cephedeki davranışları her geçen günle bizi uzun menzilli füze sistemleri kullanmaya sevk ediyor. Dün sabah Azerbaycan tarafı “TOS-1” ve “Smerç” gibi çok namlulu roket atışı yapan sistemleri devreye soktu. Buna karşılık biz de uzun menzilli ve yıkıcı gücü yüksek silahlar kullanmaya başlayabiliriz” açıklamasını yaptı. Ermenistan’da Rusya’dan satın aldığı veya hibe yoluyla elde ettiği üç taktik füze sistemi bulunuyor. Bunlar 4 adet “Iskander”, 8 adet “Elbrus” ve 4 adet “Toçka-U” rampası. Özellikle “Iskander” sisteminden ateşlenen füze, modifikasyonuna göre 500 kilometreye varan menzile sahip. (Nerdun HACIOĞLU)

MİNSK GRUBUYLA ÇALIŞILMALI

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dağlık Karabağ’daki çatışmaların sonlandırılması ve müzakerelere geri dönülmesi çağrısı yaparak, “Şiddet durdurulmalı ve Minsk Grubu ile birlikte çalışmalı” dedi. Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden ise Trump yönetimini, tansiyonu düşürmesi ve Türkiye'den çatışmanın dışında kalmasını istemeye çağırdı.