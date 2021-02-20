Somali’de seçim krizi sürüyor

Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble, başkent Mogadişu’da yaşanan şiddet olaylarından derin üzüntüyü duyduğu dile getirerek “Silahlı gösteriler kabul edilemez” dedi. Cumhurbaşkanı adaylarından Şerif Şeyh Ahmed ve Hasan Şeyh Mahmud’un kaldığı Nasaha Blood Oteli çevresinde, önceki gece Cumhurbaşkanı Adaylar Konseyine bağlı güçlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker hayatını kaybetti, 4 asker yaralandı.

Cumhurbaşkanı Fermacu’nun görev süresi dolmuş, ancak tarafların seçimlerin nasıl yapılacağı konusunda anlaşamaması zaten kırılgan olan ülkede gerilimi arttırmıştı.