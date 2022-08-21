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Somali’de otele saldırı: 13 ölü

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#Somali#Saldırı#Eş-Şebab
Somali’de otele saldırı: 13 ölü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2022 07:00

Somali’de terör örgütü El Kaide bağlantılı El Şebab’ın başkent Mogadişu’da önceki akşam bir otele düzenlediği saldırıda can kaybı 13’e yükseldi.

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El Şebab terörisleri son saldırıda başkentteki Hayat Oteli’ni hedef aldı. İntihar saldırısı ile çatışma ve patlamalarla devam eden eylem sırasında çocuklar dahil çok sayıda kişi binada mahsur kaldı. Somali’de Hassan Şeyh Muhammed’in mayıs ayında yeni devlet başkanı seçilmesi sonrasında yaşanan bu ilk büyük saldırı sırasında otelde tam bir kaos yaşandığı bildirildi.

Saldırıyla ilgili Türk Dışişleri Bakanlığı bir kınama mesajı yayınlayarak, “Bu menfur terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali Hükümeti ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” dedi.

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#Somali#Saldırı#Eş-Şebab

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