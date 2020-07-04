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DHA
Haber Giriş: 04.07.2020 - 10:51,Son Güncelleme:

Somalide bomba yüklü araçla saldırı

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Somalide bomba yüklü araçla saldırı
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Somalide bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi. Yetkililer, saldırıda yaralıların olduğunu henüz bir can kaybının olmadığını duyurdu.

Somalinin başkenti Mogadişu güne bir terör saldırısıyla uyandı.

Somali İletişim Bakanlığı Sözcüsü İsmail Mukhtar Omar, bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında yaralıların olduğunu ancak henüz bir can kaybının rapor edilmediğini aktardı.

Güvenlik güçlerinin saldırıda kullanılan araca, patlama öncesinde ateş açtığı bilgisi paylaşıldı.

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