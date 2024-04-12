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Solingen kundaklaması intikam amaçlı mı

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#ALMANYA#Solingen#Kundaklama
Solingen kundaklaması intikam amaçlı mı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2024 07:00

ALMANYA’nın Solingen kentinde 25 Mart’ta Bulgaristan Türklerinden 4 kişilik ailenin hayatını kaybetmesine neden olan kundaklamanın faili olduğu belirtilen bir kişi yakalandı.

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EV SAHİBİNE KIZMIŞ

Pazartesi günü 40 yaşındaki bir Alman vatandaşını baltayla ağır yaraladıktan sonra tutuklanan Daniel S.’nin kundaklamanın da faili olduğu kaydedildi. Savcılık, bir görgü tanığının Daniel S.’nin baltayla saldırı sırasında Nazi selamı olan “Sieg Heil” diye bağırdığını duyduğunu söylemesine rağmen, yapılan araştırmada aşırı sağcı en ufak motif bulunamadığını açıkladı. Daniel S.’nin geçtiğimiz yıla kadar kundakladığı binanın arka cephesinde bir dairede ikamet ettiği ancak kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından evden çıkartıldığı belirtildi. Daniel S.’nin tamamen intikam amaçlı olarak binayı ateşe verdiği tahmin ediliyor. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis özel bir filtre kullanarak 8 Nisan’da saldırganın kimliğini tespit etmişti. Daniel S., önceki gün esrar alışverişi nedeniyle tartıştığı bir kişiye palayla saldırdıktan sonra polis tarafından tutuklandı.

 

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#ALMANYA#Solingen#Kundaklama

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