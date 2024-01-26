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Soğuk suda yüzmek menopoza iyi geliyor

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#İngiltere#Araştırma#Menopoz
Soğuk suda yüzmek menopoza iyi geliyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2024 07:00

İngiltere’de University College Londan’da yapılan bir araştırma, soğuk suda yüzmenin menopozdaki kadınların fiziksel ve zihinsel sağlığında dikkate değer ölçüde iyileşme sağladığını ortaya çıkardı.

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Araştırma kapsamında, rutin olarak soğuk suda yüzen ve menopoz döneminde olan 785 kadın incelenirken, bunların yüzde 46.9’u yüzmenin kaygılarını azaltığını, yüzde 34.5’i ruh halindeki değişimlere yardımcı olduğunu, yüzde 31’i morallerini yükselttiğini ve yüzde 30.3’ü de sıcak basmalarını azalttığını söyledi. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 63.3’ü özellikle semptomları hafifletmek için yüzdüklerini söyledi. Post Reproductive Health dergisinde yayımlanan çalışmanın kıdemli araştırmacısı Joyce Harper, daha önce soğuk suyun stresi azalttığına işaret eden araştırmalar yapıldığını ve sporcuların kas onarımı ve iyileşmesine yardımcı olması için buz banyoları yaptığına işaret ederek “Aynı zamanda çalışmada elde edilen kanıtlar da bu aktivitenin kadınlar tarafından sıcak basması, ağrı ve sızı gibi fiziksel semptomları hafifletmek için nasıl kullanılabileceğini gösteriyor” dedi.

 

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#İngiltere#Araştırma#Menopoz

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