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Şoförsüz taksi için geri sayım

Güncelleme Tarihi:

#ABD#San Francisco#Taksi
Şoförsüz taksi için geri sayım
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2023 07:00

ABD’nin San Francisco kentinde yaşayanlar yakında sürücüsüz taksileri kullanmaya başlayacak.

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Otonom sürüş teknolojileri geliştiren platform Waymo’nun, 2021’den bu yana sürdürdüğü sürücüsüz testlerde bazı sorunlar ortaya çıksa da uzmanlar yakın gelecekte kentin yollarında bu araçların yol alacağına inanıyor. Washington Post’un haberine göre California Kamu Hizmetleri Komisyonu, şehrin herhangi bir yerinde 7/24 ücretli yolcu almaya izin verip vermemeyi değerlendiriyor. 13 Temmuz’da yapılacak toplantıda onay verilirse, San Francisco, sürücüsüz taksi deneyimi sunan ilk şehirlerden biri olacak.

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#ABD#San Francisco#Taksi

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