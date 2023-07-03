Şoförsüz taksi için geri sayım

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Otonom sürüş teknolojileri geliştiren platform Waymo’nun, 2021’den bu yana sürdürdüğü sürücüsüz testlerde bazı sorunlar ortaya çıksa da uzmanlar yakın gelecekte kentin yollarında bu araçların yol alacağına inanıyor. Washington Post’un haberine göre California Kamu Hizmetleri Komisyonu, şehrin herhangi bir yerinde 7/24 ücretli yolcu almaya izin verip vermemeyi değerlendiriyor. 13 Temmuz’da yapılacak toplantıda onay verilirse, San Francisco, sürücüsüz taksi deneyimi sunan ilk şehirlerden biri olacak.