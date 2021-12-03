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Soçi'de akılalmaz anlar! Dev dalgalar uyarıya aldırmayanları böyle yuttu

#Soçi#RUSYA#Dev Dalga

Rusya'nın turizm merkezlerinden olan Soçi'de sahiller dev dalgalara teslim oldu. Bölgeden gelen akılalmaz fotoğraf ve videolarda ise uyarılara aldırmadan sahilde yürüyen kişileri dev dalgaların yuttuğu görüldü.

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Türkiye kıyılarını vuran şiddetli fırtına geçtiğimiz günlerde hem can kaybına hem de büyük maddi hasara sebep olmuştu. Karadeniz'e ilerleyen şiddetli rüzgarlar bu kez de Rusya'ya ulaştı.

Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki turizm kenti Soçi'de şiddetli fırtına dev dalgalara yol açtı. Tehlikeye aldırış etmeden iskelede yürüyen 2 kişiden biri ise, dalganın kıyıya vurmasıyla suya düşerek gözden kayboldu.

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Soçide akılalmaz anlar Dev dalgalar uyarıya aldırmayanları böyle yuttu

Rusya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan önemli tatil kentlerinden Soçi'de etkili olan fırtına dev dalgalar oluşturdu. Sahilde yürüyüşe çıkanların bazıları şiddetli fırtınaya hazırlıksız yakalanırken, bazıları da tehlikeye aldırış etmeyerek iskelede yürüdü.

Tehlikeyi hiçe sayan 2 kişiden biri dalganın etkisiyle suya düşerek gözden kaybolurken, diğeri de dalgadan nasibini aldı.

Kıyıdaki başka bir kişi ise arkasından gelen dev dalgayla birlikte sırılsıklam oldu. Sahilde scooter'ı ile gezintiye çıkan diğer bir kişi de dalganın kıyıya çarpmasıyla paniğe kapılarak kaçmaya başladı.

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Soçide akılalmaz anlar Dev dalgalar uyarıya aldırmayanları böyle yuttu

Rusya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan tüm kentlerinde teknelerin denize açılmasına ve halkın sahillerde yürüyüşüne yasak getirildi.

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#Soçi#RUSYA#Dev Dalga

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