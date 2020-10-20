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Haber Giriş: 20.10.2020 - 10:15 | Son Güncelleme:

Slovenya’da 30 günlük salgın durumu ilan edildi

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Slovenya’da 30 günlük salgın durumu ilan edildi
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Slovenya'da hızla artan yeni tip korona virüs (Covid-19) vakaları nedeniyle hükümet ‘salgın durumu’ ilan etti.

Slovenya hükümeti, günlük korona virüs vaka sayısının artması üzerine tüm ülke için 30 günlük uygulanacak ‘salgın durumu’ ilan etti. Karar kapsamında toplantı ve etkinlikler yasaklanacak. 6’dan fazla kişi biraraya gelemeyecek. Salgınla mücadele kapsamında kademeli olarak tedbirlerin artacağı belirtildi. Toplu taşıma hizmetlerinin kapatılmayacağı kütüphaneler, müzeler ve galerilerin de açık kalacağı aktarıldı.

Slovenya'da vaka sayısı 13 bin 679’a yükselirken, can kaybı ise 190 oldu.

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