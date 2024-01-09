Slovakya'yı sarsan cinayet! İç organları kovanın içinde bulundu, cesedin üzerinde İngiliz pasaportu vardı... Katilin babasının kimliği herkesi şoke etti

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Yerel basının ismini Patricia olduğunu açıkladığı 48 yaşındaki bir kadın sevgilisi ile beraber yaşadığı apartman dairesinde ölü bulundu.

Talihsiz kadın bir süredir birlikte yaşadığı sevgilisinin kendini ölümle tehdit etmesi üzerine polisi arayıp yardım istemişti ancak ekipler olay gerine geldiklerinde artık çok geçti. Patricia'nın cansız bedeni yatağının üzerinde bulundu.

CİNAYETİN DETAYLARI ÜLKEDE DEPREM ETKİSİ YARATTI

Cinayetin detayları ülkede deprem etkisi yarattı. Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova cinayeti 'iğrenç bir eylem' olarak kınadı ve sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kadına yönelik şiddetin bu kadar trajik biçimlerinin ülkemizde yaşanması kabul edilemez." dedi.

Kadının 47 yaşındaki sevgilisi Jozef Hanuska olay yerinden kaçsa da bir sonraki gün aynı mahalledeki bir depoda saklanırken bulundu ve tutuklandı.



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Polis kadının cansız bedeninin yatağında bulunduğunu duyurdu. Kurbanın göğüs kafesi açılmıştı, iç organları yatağın yanındaki bir kovada, kalbi ise evin içinde bulundu.

Polis cesedin boynunda, yanağında ve kalçasında derin kesikler olduğunu belirtti.

DİKKAT ÇEKEN PASAPORT DETAYI

Cinayetle ilgili dikkat çeken bir başka detay ise katilin kadının cansız bedeninin üzerini bir çarşafla kapatması ve çarşafın üzerinde bir İngiliz pasaportu koyması oldu.

Komşuları polise adamın şef, kadının ise garson olarak çalıştığını ve çiftin sık sık kavga ettiğini anlattı. Komşulardan biri adamın bir gün kadını 'kafasını koparmakla' tehdit ettiğini duyduğunu söylerken, bir diğeri evden sık sık bağrışma seslerinin geldiğini, adamın ciddi bir alkol sorunu olduğunu anlattı ve "İç organlarını neden çıkardı? Onları yemeyi mi planlıyordu?" diye sordu.



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Yerel medya cinayetin duyulmasının ardından çok dikkat çekici başka bir bilgiye ulaştı. Şef Hanuska'nın babası Štefan Pantl da 1979 yılında bir partide tanıştığı iki kadını boğarak öldürmüş ve bu nedenle idam cezasına çarptırılmıştı.



Olay o zaman da büyük yankı uyandırmıştı ve adama 'Bratislava katili' adı verilmişti.



Štefan Pantl/Slovakya Devlet Televizyonu RTVS