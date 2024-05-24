×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Slovakya Başbakanı Fico'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Robert Fico#Slovakya#Silahlı Saldırı
Slovakya Başbakanı Ficonun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2024 17:03

Uğradığı silahlı saldırı sonrası yaralanan Slovakya Başbakanı Robert Fico’nun sağlık durumunda iyileşme olduğu açıklandı.

Haberin Devamı

Slovakya’da 15 Mayıs’ta silahlı saldırıya uğrayan Başbakan Robert Fico’nun tedavisi sürüyor. Fico’nun tedavi gördüğü Banska Bystrica şehrindeki Roosevelt Üniversite Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, “Başbakanın sağlık durumu stabil, hafif bir iyileşme var” ifadesi kullanıldı. Hastane yetkilileri, 59 yaşındaki başbakanın sağlık durumundaki ilerlemenin devam edeceğine inandıklarını belirtti.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, 15 Mayıs’ta başkent Bratislava'nın yaklaşık 180 kilometre kuzeydoğusundaki Handlova kasabasında bir kültür merkezinin önünde silahlı saldırıya uğramış, 71 yaşındaki saldırgan olay yerinde polis tarafından yakalanmıştı. Gözaltına alınan Juraj Cintula ifadesinde hükümetin politikalarını beğenmediğini söylemişti.

Robert Fico, 2006-2010, 2012-2018 yıllarında Slovakya Başbakanı olarak görev yapmış, 25 Ekim 2023'te 3’üncü kez başbakan seçilmişti. Fico, Ukrayna'ya askeri yardımı askıya alan ve Rusya ile diyaloğu yeniden başlatan Fico, "Rusya yanlısı bir siyaset izlemekle" eleştiriliyordu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Robert Fico#Slovakya#Silahlı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!