Siyah İnci kime kalacak

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Rus oligark Oleg Burlakov, koronavirüse bağlı komplikasyonlar nedeniyle Haziran 2021’de hayatını kaybetti. 72 yaşında yaşamını yitiren Rus milyarder, ardında oldukça tartışmalı bir miras bıraktı. Burlakov’un 47 yıllık eşi Ludmila (70), eşinin kendisinden 50 yaş küçük bir sevgilisinin olduğunun ortaya çıkmasının ardından 2018 yılında dev bir boşanma davası ile gündeme gelmişti. Ancak Oleg Burlakov, boşanma gerçekleşmeden önce öldü.

Oleg Burlakov

ÖLDÜKTEN SONRA VASİYETİ ÇIKTI

2004 yılında imzalanan noter tasdikli bir vasiyete göre, Oleg Burlakov’un 3.5 milyar Euro’luk servetinin eşi Ludmila ile çiftin kızları Veronica (36) arasında bölüştürüleceği belirtilmişti. Ancak Rus milyarderin ölümünün ardından ortaya çıkan ve elyazısıyla kaleme alınmış 2019 tarihli bir vasiyete göre, Burlakov’un kız kardeşi ile sevgilisi Sofia Shevtsova da mirastan faydalanabilecek.

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Veronica Burlakov ve Ludmila Burlakov

MONACO’DA LÜKS MALİKÂNE

Enerji ve çimento sektöründeki faaliyetleriyle tanınan Oleg Burlakov’un 4 kadın vârisi arasında başlayan ‘miras kavgası’, tartışmaya konu olan 3.5 milyar Euro’luk servet ile de sınırlı değil. Tartışmalı mirasta, Monaco’da yer alan 88 milyon Euro’luk lüks malikâne ile 176 milyon Euro’luk ‘Siyah İnci’ adlı süper lüks yat da yer alıyor.

Sofia Shevtsova

107 METRE UZUNLUĞUNDA

Dünyanın en büyük yelkenli yatları arasında sayılan Siyah İnci tam 107 metre uzunluğunda ve içinde 6 kamara yer alıyor. Siyah İnci, üzerinde yer alan güneş panelleri sayesinde 20 litrelik yakıtla Atlantik Okyanusu’nu geçmeyi başarmıştı.