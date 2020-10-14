Sismik gemiye yakın koruma

Antalya Limanı’ndan önceki gün demir alan Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, çalışma alanı olarak belirlenen Yunanistan’ın Meis adasının güneyine denk gelen bölgeye ulaştığı bildirildi. Edinilen bilgiye göre, Oruç Reis dün erken saatlerden itibaren teknik çalışma faaliyetlerine başladı.

İZMİR KÖRFEZİ’NDE TATBİKAT

Öte yandan, “Nusret-2020 Davet Tatbikatı”nın 17-27 Ekim tarihleri arasında Türkiye’nin ev sahipliğinde İzmir Körfezi’nde yapılacağı duyuruldu. Tatbikata Yunanistan’dan bir komuta kontrol gemisi, Fransa, İtalya, İspanya ve Türkiye’den birer mayın avlama gemisi olmak üzere toplam beş gemi, Romanya’dan bir mayın dökücü gemi ve patlayıcı maddeleri etkisiz hale getirme timi, Bulgaristan’dan bir mayın avlama gemisi ve ABD’den patlayıcı maddeleri etkisiz hale getirme timi iştirak edecek.

ABD’DEN TÜRKİYE’YE TEPKİ





ABD yönetimi, Oruç Reis’in yeniden Doğu Akdeniz’e gönderilmesine tepki gösterdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Oruç Reis’in Meis açıklarına gönderilmesi için ‘hesaplanmış bir provokasyon’ iddiasında bulundu. “Zorlama, tehditler, sindirme ve askeri faaliyetler Doğu Akdeniz’deki gerilimi gidermeyecek” diyen Sözcü, “Türkiye’ye Yunanistan ile istikşafi görüşmelere başlaması çağrısında bulunuyoruz” dedi.

KALIN: TARAFSIZLIK BEKLİYORUZ

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ile dün telefonda görüşen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD’nin Doğu Akdeniz konusunda adil ve tarafsız bir tutum sergilemesi konusunda Türkiye’nin beklentisini yineledi. Görüşmede ayrıca, Türkiye’nin önerdiği Doğu Akdeniz Konferansı’nın gerçekleştirilmesinin bölgesel barışa katkı sağlayacağına vurgu yapıldı.