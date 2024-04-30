Sisi’nin tanklı fotosu İsrail’i rahatsız etti

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Lübnan’da yayın yapan Hizbullah’a yakın El-Ahbar gazetesinin Mısırlı askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre bu, Mısır’ın savaşma kabiliyetine sahip olduğuna ve İsrail silahlarını detaylıca incelediğine dair bir mesaj niteliği taşıyordu.

FOTOĞRAF SİLİNDİ

Haberde İsraillilerin konuyu ‘iki taraf arasındaki ilişkilerin doğasına uygunsuz’ olarak değerlendirdiği ve fotoğrafların silinmesini istediği aktarıldı. Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü tarafından sosyal medyada paylaşılan görsellerin silindiği dikkati çekti. Paylaşım tam da İsrail’in Gazze Şeridi’nin Mısır sınırında bulunan Refah kentine askeri bir operasyon yapıp yapmayacağı tartışmaları sürerken gerçekleşti. Mısır yönetimi daha önceki açıklamalarda Refah’a olası operasyona karşı çıkarken, Filistin sorununun kendi topraklarına taşınmasının kırmızı çizgileri olacağını söylemişti.