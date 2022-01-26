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Sırrı çözüldü: Omikron 193.5 saat yaşıyor

#Omikron#Koronavirüs#Araştırma
Sırrı çözüldü: Omikron 193.5 saat yaşıyor

Japon araştırmacılar, koronavirüsün Omikron varyantının öncekilere göre plastik yüzeyler ve insan cildi üzerinde çok daha uzun süre faal kalabildiğini belirledi. Omikron bu yüzden çok hızlı yayılıyor.

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Kyoto Eyalet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden araştırmacılara göre, Omikron’un yüzeylerde çok daha fazla kalması, hızlı yayılıp baskın varyant olmasına katkı sağladı. Laboratuvar testlerinde orijinal virüs plastik bir yüzeyde 56 saat canlı kalabiliyordu. Bu süre daha sonra ortaya çıkan Alfa varyantında 191.3 saat, Beta varyantında 156.6 saat, Gamma varyantında 59.3 saat, Delta varyantında ise 114 saatti. Yayınlanan yeni bir araştırmaya göre Omikron için bu süre tam 193.5 saat olarak ölçüldü.

DEZENFEKTANLA 15 SANİYE

Kadavradan alınan insan derisi örneklerinde ortalama aktif olma süresiyse orijinal versiyonda 8.6 saat, Alfa’da 19.6 saat, Beta’da 19.1 saat, Gamma’da 11 saat, Delta’da 16.8 saat ve Omikron’da ise 21.1 saat hesaplandı. Araştırmacılar, bütün varyantların alkol bazlı el dezenfektanlarının kullanımıyla 15 saniye içinde inaktif hale geldiğini belirtiyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiye ettiği üzere enfeksiyonun önlenmesi için el hijyenine dikkat edilmesinin gereğine dikkat çekiliyor.

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#Omikron#Koronavirüs#Araştırma

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