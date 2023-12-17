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Sırbistan’da seçim günü: Vucic’in partisi favori

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#Sırbistan#Seçim#Vucic
Sırbistan’da seçim günü: Vucic’in partisi favori
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2023 07:00

Sırbistan’da 6.5 milyondan fazla kayıtlı seçmen, bugün erken genel ve yerel seçimde sandık başına gidecek.

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250 sandalyeli meclise girmek için 18 seçim listesinin adaylarının mücadele edeceği yarışta, mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in Sırp İlerleme Partisi, Avrupa Birliği’ne yakın, eski Belgrad Belediye Başkanı Dragan Djilas’ın liderliğini yaptığı Özgürlük ve Adalet Partisi ve milliyetçilerin yer aldığı Sırp Radikal Partisi öne çıkıyor.

Hem Vucic hem de partisi, oylara hile karıştırılmaya çalışıldığı iddialarını ve Vucic’in cumhurbaşkanı olarak tek bir parti için kampanya yürüterek anayasayı ihlal ettiği suçlamalarını reddetti. Ülkede mayıs ayında yaşanan iki silahlı saldırıda 18 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından muhalefet erken genel seçim çağrısı yapmış, Vucic de çağrıya olumlu yanıt vermişti. Öte yandan seçimlerde Kosova’da yaşayan Sırpların otobüsle oy kullanmaya gideceği bildirildi.

 

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#Sırbistan#Seçim#Vucic

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