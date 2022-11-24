Sırbistan ve Kosova plaka krizinde anlaştı

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Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün Kosovo ve Sırbistan arasında daha fazla gerilimin önüne geçilmesini sağlayacak bir anlaşmaya vardık. İki taraf arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik önerimiz çerçevesinde bundan sonraki adımları görüşeceğiz” ifadesini kullandı.



Belçika’nın başkenti Brüksel'de bir araya gelen Kosova ile Sırbistan baş müzakerecilerinin sağladığı uzlaşma çerçevesinde Kosova’yı halen kendi bölgesi olarak gören Sırbistan Kosova'daki şehir isimlerinin yer aldığı yeni araç plakalarının dağıtımına son verecek. Kosova ise Sırbistan tarafından daha önce verilen araç plakalarını kullanmaya devam eden Sırp vatandaşlarına ceza uygulama kararını geri çekecek.

PLAKA KRİZİ



Kosova yönetimi, Sırbistan’ın Kosova vatandaşlarına yönelik uygulamalarına karşılık olarak mütekabiliyet esasları çerçevesinde Sırbistan plakalı araçların trafiğe çıkışını yasaklama kararı almış ve 1 Kasım tarihi itibarıyla bu araçların sürücülerini ikaz etmeye başlamıştı. Kosova, tartışmalı plaka sahiplerinin 21 Kasım’dan itibaren 21 Ocak 2023’e kadar 150 euro para cezasına çarptırılacağını, 21 Ocak-21 Nisan 2023 tarihleri arasında test plakalarının verileceğini, plakaları değişmeyen araçların 21 Nisan 2023’den itibaren trafiğe çıkışının tamamen yasaklanacağını açıklamıştı.



Kosova Başbakanı Albin Kurti, 21 Kasım’da yaptığı açıklamada Sırbistan plakalı araçlara para ceza uygulamasını 48 saat daha ertelediğini duyurmuştu.



Kosovalı yetkililerin açıklamalarına göre, Sırbistan ve Kosova liderleri, pazartesi günü Brüksel’de mevcut şartlar üzerinde uzlaşma sağlamış fakat AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in anlaşmaya Sırp Belediyeler Birliği kurulması şartını da dahil etmesi müzakerelerin başarısızlığa uğramasına neden olmuştu.