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Sırbistan sandık başında

Güncelleme Tarihi:

#Sırbistan#Aleksandar Vucic#Seçim
Sırbistan sandık başında
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2023 07:00

Sırbistan’da 6.5 milyondan fazla kayıtlı seçmen, 250 sandalyeli Sırbistan Halk Meclisi ve Voyvodina Özerk Vilayetinin il parlamentosu erken genel seçimleri için sandık başındaydı.

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Mevcut Cumhurbaşkanı ve seçim öncesi anketlerin favori ismi Aleksandar Vucic oyunu kullandıktan sonra iktidarda olan Sırp İlerleme Partisi (SNS) ile ortaklarından oluşan “Sırbistan Durmamalı” ittifakından zafer beklediğini belirtti. Muhalefetin “Sırbistan Şiddete Karşı” ittifakından Özgürlük ve Adalet Partisi Başkanı Dragan Djilas ise oy verdikten sonra “Sırbistan’da değişim bugün başlıyor. Hiçbir güç bunu durduramayacak” dedi. Öte yandan Kosova’da yaşayan Sırpların oy kullanabilmesi için Raska kentine yaklaşık 50 otobüs kaldırıldı.

18 listede 2 bin 817 adayın yarıştığı seçimlerde kampanya süreci muhalefet ve iktidar blokları arasındaki sert tartışmalar ve suçlamalarla geçmişti. Ülkede mayıs ayında yaşanan iki silahlı saldırıda 18 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından muhalefet erken genel seçim çağrısı yapmış, Vucic de çağrıya olumlu yanıt vermişti.

 

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#Sırbistan#Aleksandar Vucic#Seçim

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