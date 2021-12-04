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Sıra dışı anlar! Yolcular aşağı inip uçağı itti

#Nepal#Uçak#Dünya

Nepal’in Kolti bölgesinde bulunan Bajura Havaalanında sıra dışı anlar yaşandı. Lastiği patlayan uçak, yolcular tarafından itilerek pist dışına çıkarıldı, görüntüler sosyal medyada viral oldu.

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Sosyal medyada hızla yayılarak viral olan görüntülerde, Tara Air’e ait lastiği patlayan bir uçağın, yolcular tarafından itilerek pist dışına çıkarılmaya çalışıldığı görüldü.

UÇAĞI TAŞIYACAK ARAÇ BULUNAMADI

Nepalli Gazeteci Sushil Bhattarai, Twin Otter tipi uçağın pistin ortasında kaldığını, uçağın pisti işgal etmesinin ardından yolcuların ve güvenlik görevlilerinin uçak krizini çözmek için bir araya geldiğini aktardı.

Lastiği patlayan uçağı pist dışına taşıyacak herhangi bir aracın bulunmadığı öğrenildi.

LASTİĞİ PATLAMIŞ

Tara Air da yaptığı açıklama ile olayı doğrularken, uçağın Simkot Havaalanından kalktığı ve daha sonra lastiğinin patladığı bilgisini paylaştı. Nepalgunj’dan gelen başka bir uçak ve mühendislerin yardımıyla lastiği patlayan uçağın tamir edildiği duyuruldu.



SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Bir Twitter kullanıcısı, o anların görüntülerini Twitter'da paylaştı ve "Muhtemelen sadece bizim Nepal'de!" diye şaka yaptı. Video yayına alındığı andan itibaren 55.000'den fazla görüntüleme ve binlerce yorum aldı.

 

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#Nepal#Uçak#Dünya

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